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13 de julio de 2026 - 11:20
Deportes.

Dos jujeñas subieron al podio en el Torneo Regional de Patinaje Artístico

Las jujeñas Sofía y Delfina participaron del Torneo Regional de Patinaje Artístico consagrándose subcampeona y campeona, respectivamente.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
jujeñas patinaje

Dos patinadoras de La Mendieta se destacaron en el Torneo Regional de Patinaje Artístico disputado en Santiago del Estero. Sofía Baca obtuvo el subcampeonato regional, mientras que Delfina Serrano se consagró campeona en sus respectivas categorías.

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La competencia se desarrolló el pasado miércoles 8 de julio en el Nodo Tecnológico de la ciudad de La Banda.

Los resultados de las patinadoras

Sofía Baca se consagró subcampeona regional en la categoría B3 Juvenil. Por su parte, Delfina Serrano alcanzó el primer puesto y se convirtió en campeona regional de la categoría B3 Cadetes.

Con estos resultados, ambas patinadoras dejaron a La Mendieta en lo más alto del certamen.

También se destacó el trabajo de su técnico nacional, Fernando Barboza, quien las guía dentro de la Escuela Municipal de Patín. Cabe destacar que ambas deportistas participaron del torneo representando a la Federación Salteña de Patín.

Los próximos desafíos

Luego de su participación en Santiago del Estero, las patinadoras ya tienen la mirada puesta en los próximos compromisos.

El calendario incluye dos torneos provinciales y el principal objetivo del año: el Nacional de Clubes, que se disputará en Córdoba durante el mes de noviembre.

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