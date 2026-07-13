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13 de julio de 2026 - 10:20
Deportes.

Paulo Dybala extendió su vínculo con Roma y se aleja el sueño de Boca

El delantero firmó la renovación con el club italiano hasta junio de 2027. El Xeneize deberá esperar para intentar concretar el deseo de tenerlo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Boca deberá esperar: Paulo Dybala renovó su contrato con Roma.

Boca deberá esperar: Paulo Dybala renovó su contrato con Roma.

Ya está confirmado: Paulo Dybala continuará vistiendo la camiseta de Roma durante, como mínimo, la próxima temporada. El delantero cordobés, de 32 años, extendió su vínculo con el club italiano hasta junio de 2027, por lo que se frustró momentáneamente la posibilidad de que Boca lograra reunirlo nuevamente con Leandro Paredes.

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La institución italiana y el atacante habían alcanzado un entendimiento definitivo semanas atrás, aunque ambas partes aguardaron hasta la presentación del cierre económico del club para oficializar la continuidad.

Boca y su último intento por Paulo Dybala

Mientras tanto, el último intento de Boca por acercarse al jugador estuvo encabezado por Rodolfo Arruabarrena, quien se comunicó con él apenas asumió su cargo para explicarle su idea deportiva y el rol que podría haber ocupado dentro del equipo.

Durante la mañana de este lunes, Roma anunció de manera formal la continuidad de Paulo Dybala en el plantel. El nuevo acuerdo establece una reducción importante en sus ingresos y, a diferencia de lo previsto inicialmente, no incluye una cláusula de extensión automática por una temporada adicional. De esta manera, el contrato renovado tendrá vigencia hasta junio de 2027.

La Joya acumula cuatro años en el conjunto romano, donde logró ganarse el cariño y el reconocimiento de los simpatizantes. Gracias a esta extensión de su vínculo, tendrá la posibilidad de disputar por primera vez la Champions League defendiendo estos colores.

Antes de su llegada a Roma, participó durante siete campañas consecutivas del máximo torneo europeo con Juventus, club con el que alcanzó la final de la temporada 2016/17, en la que cayó 4-1 frente a Real Madrid en Cardiff, Gales.

Desde hace algunos días, en Boca ya tenían asumido que la posibilidad de concretar el regreso de Dybala se había alejado por completo, motivo por el cual Juan Román Riquelme no volvió a comunicarse con el futbolista. De todos modos, en el club pretenden conservar el vínculo y mantenerse atentos para intentar avanzar si aparece una nueva oportunidad.

En ese sentido, a finales de año el Xeneize podría volver a posicionarse como una opción para que la Joya pueda cumplir su deseo de jugar con la camiseta azul y amarilla y compartir nuevamente equipo con su amigo Leandro Paredes.

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