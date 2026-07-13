River juega en Salta por Copa Argentina: las dos sensibles bajas para enfrentar a Aldosivi

Mientras la Argentina continúa con la atención puesta en la Selección y su camino hacia las semifinales del Mundial 2026 , River ultima detalles para iniciar su actividad en la segunda mitad de 2026 . Los de Coudet tendrán su primera presentación oficial del semestre este viernes 17 de julio ante Aldosivi , por los 16avos de final de la Copa Argentina .

Las bajas corresponden a Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel , ambos convocados actualmente para integrar el plantel de la Selección Argentina que disputa el Mundial . Debido a la coincidencia de fechas, ninguno de los dos estará disponible para el encuentro que se disputará desde las 21:45 en el Estadio Padre Martearena de Salta .

La Selección Argentina jugará una de las semifinales del Mundial frente a Inglaterra el miércoles 15 de julio en Atlanta, Estados Unidos , apenas dos días antes del compromiso que tendrá River . Por este motivo, ambos futbolistas continuarán afectados al torneo internacional hasta sus instancias finales, ya sea que el equipo dispute la final del domingo 19 de julio o el encuentro por el tercer puesto del sábado 18 .

Luego de que concluya su recorrido en la Copa del Mundo , River definirá la modalidad de regreso de ambos jugadores al equipo dirigido por el Chacho . De acuerdo con lo ocurrido con otros futbolistas que participaron del certamen, como Juanfer Quintero , Matías Galarza Fonda , Kevin Castaño , Kendry Páez y Matías Viña , lo más probable es que dispongan de algunos días de descanso antes de volver a entrenarse con el plantel.

Salvo el caso de Quintero, los otros cuatro jugadores mencionados no forman parte de los planes para la segunda mitad del año, por lo que tampoco estarán disponibles para el duelo frente a Aldosivi.

River y los primeros 3 partidos del Torneo Clausura 2026

El Millonario ya tiene programados otros tres compromisos correspondientes al Torneo Clausura 2026. El calendario marca que recibirá a Barracas Central el sábado 25, luego visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el miércoles 29 y cerrará esta serie de encuentros ante Rosario Central, nuevamente en el Monumental, el domingo 2 de agosto.

Juanfer Quintero: ¿Otra baja para River?

Juanfer Quintero también podría quedar afuera de la convocatoria para el encuentro frente a Aldosivi. El mediocampista colombiano, que tuvo cada vez menos participación en el equipo luego de la partida de Marcelo Gallardo a finales de febrero y la posterior llegada del Chacho, se encuentra de licencia y todavía no volvió a incorporarse a las prácticas después de la eliminación de Colombia el último 7 de julio.

Aunque trascendió que el volante ofensivo recibió sondeos provenientes de la MLS y del fútbol brasileño para dejar River durante este mercado de transferencias, hasta el momento ninguna propuesta formal fue presentada ante la dirigencia de Núñez. Juanfer continúa siendo jugador del Millonario, ya que su vínculo con la institución se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.