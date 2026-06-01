Renovación masiva en River Plate: "Se van a ir 15 jugadores"

River Plate prepara una fuerte renovación de su plantel profesional de cara al próximo mercado de pases. El presidente Stefano Di Carlo anticipó que el club buscará una reestructuración importante y que podrían salir cerca de 15 jugadores.

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“Van a salir en torno a 15 jugadores , hemos decidido eso conjuntamente entre todos. Venderemos peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible”, expresó Di Carlo en diálogo con ESPN.

La decisión fue tomada de manera conjunta entre la dirigencia, el área deportiva y el cuerpo técnico , en un contexto de cambios internos dentro del fútbol profesional del club .

Di Carlo anticipó una limpieza del plantel de River Plate Di Carlo anticipó una limpieza del plantel de River Plate

Cómo serán las salidas

Di Carlo explicó que River intentará vender jugadores en la mayoría de los casos, aunque también analiza otras alternativas. “Las cesiones serán pocas, sobre todo juveniles. En otros casos directamente les podemos dar el pase en su poder”, señaló.

Además, aseguró que algunas decisiones ya estaban definidas incluso antes de la final. “Había decisiones que ya estaban tomadas en la previa a la final con la mesa de trabajo con Enzo, el director deportivo y el entrenador”, sostuvo.

Un mercado de pases agresivo en River Plate

El dirigente también adelantó cuál será la postura de River en el próximo mercado de pases. “Vamos a ser muy agresivos en este mercado, tanto en ingresos de jugadores como en salidas. He instruido al director deportivo analizando todo”, afirmó.

La llegada de Pablo Longoria como director deportivo marca una nueva etapa en la planificación del fútbol profesional, con el objetivo de ordenar el plantel y concentrar recursos en menos futbolistas.

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Menos jugadores y más concentración de recursos

Di Carlo remarcó que la renovación también responde a una cuestión económica y de sostenibilidad interna. “Nadie pregunta por el costo de la plantilla, de cómo sostener todos los contratos laborales. En el fútbol uno ve los costos de los pases, pero tenemos que sacar 15 y con esos mismos recursos concentrarlos en 5 o 7 jugadores”, cerró el presidente.

Con esta postura, River buscará reducir la cantidad de futbolistas del plantel, liberar contratos y reforzarse con nombres puntuales para afrontar la próxima etapa deportiva.