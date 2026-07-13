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13 de julio de 2026 - 11:15
Deportes.

Gimnasia y Tiro rescató un empate: así quedó en la tabla de posiciones

El Albo igualó 1 a 1 en el estadio Michel Torino por la fecha 20 de la Primera Nacional. Nicolás Contin marcó el empate tras el tanto inicial de Alejo Miro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gimnasia y Tiro empató con Patronato y dejó pasar la chance de entrar a la zona de clasificación.

Gimnasia y Tiro empató con Patronato y dejó pasar la chance de entrar a la zona de clasificación.

El Albo rescató un empate 1-1 en el estadio David Michel Torino, en un encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional. Alejo Miró abrió el marcador para la visita, mientras que Nicolás Contín apareció para establecer la igualdad definitiva. En la próxima jornada, Gimnasia y Tiro deberá enfrentar a Almagro fuera de casa.

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Gimnasia y Tiro no pudo pasar del empate ante Patronato este domingo y terminó repartiendo puntos tras el 1-1 en el estadio David Michel Torino. El resultado, válido por la vigésima fecha de la Primera Nacional, le impidió al conjunto salteño aprovechar la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación de la Zona B.

Patronato se fue al descanso en ventaja

El equipo salteño arribó a este compromiso con la confianza renovada luego de imponerse por 2-1 ante Colegiales en condición de visitante, y buscaba aprovechar la localía para conseguir una victoria que le permitiera escalar posiciones y acercarse a la zona de Reducido. Finalmente, no logró cumplir ese objetivo y terminó repartiendo puntos.

Patronato logró sacar ventaja en los instantes finales del primer tiempo. Cuando corrían 42 minutos, Alejo Miró apareció para definir la jugada y adelantar al conjunto entrerriano por 1-0, marcador con el que ambos equipos ingresaron al vestuario durante el entretiempo.

Gimnasia y Tiro reaccionó en el complemento y rescató un punto

Durante la segunda mitad, Gimnasia y Tiro salió al campo con una postura más ofensiva en busca del empate y consiguió su objetivo a los 30 minutos, cuando Nicolás Contín apareció para establecer el 1-1 y mantener con vida las expectativas del Albo.

En los minutos finales, ambos equipos intentaron quedarse con la victoria, pero ninguno logró volver a romper la paridad. El empate terminó dejando una sensación negativa para el elenco salteño, que desperdició la posibilidad de meterse entre los puestos de clasificación.

De cara a la próxima jornada, Gimnasia y Tiro buscará recuperarse y continuar en la lucha cuando tenga que enfrentar como visitante a Almagro.

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