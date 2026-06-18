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18 de junio de 2026 - 09:42
Deportes.

Gimnasia de Jujuy es el equipo más goleador de la Primera Nacional: los números

Después de la goleada de Gimnasia de Jujuy ante Nueva Chicago, el conjunto de Hernán Pellerano se convirtió en el equipo más goleador de la categoría.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

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Gimnasia de Jujuy, el equipo más goleador de la primera ronda

Gimnasia de Jujuy venció 4-0 a Nueva Chicago y sumó tres puntos fundamentales. Con ese resultado, además, se consolidó como el equipo más goleador de la Primera Nacional durante la primera ronda, con un total de 27 tantos, cuando todavía resta una fecha por disputarse.

Aparte, el Lobo suma otra estadística favorable: perdió solo dos de los últimos 25 partidos que jugó como local y se mantiene invicto en el Estadio 23 de Agosto en lo que va del campeonato de la Primera Nacional 2026.

Gimnasia de Jujuy (3)

Los otros equipos con más goles a favor

Detrás de Gimnasia de Jujuy aparecen otros equipos con una importante cantidad de goles convertidos:

  • Morón: 26 goles
  • Atlanta: 23 goles
  • Deportivo Madryn: 22 goles
  • Deportivo Maipú: 22 goles
  • Colón: 21 goles

Gimnasia de Jujuy vs Güemes: día y horario confirmados

El Lobo visitará a Güemes de Santiago del Estero el próximo domingo 21 de junio desde las 17 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades. Según confirmó el club santiagueño, con la intención de vivir “una verdadera fiesta del fútbol del Norte”, el partido contará con la presencia de público neutral.

Estadio Único Madre de Ciudades -Santiago del Estero

En los próximos días se confirmará cómo será el proceso de venta de entradas para aquellos hinchas Albicelestes que deseen asistir al encuentro correspondiente a la Fecha 4.

Asimismo, la AFA ya designó a Bruno Amiconi como el árbitro del encuentro.

La previa de Gimnasia de Jujuy vs Güemes

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