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31 de julio de 2026 - 09:01
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a Colegiales: horario, árbitro e historial entre los clubes

El Lobo jugará ante Colegiales este sábado por la Fecha 23 de la Primera Nacional, con el objetivo de seguir en lo más alto de la Zona B.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy - Colegiales

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El partido entre el Lobo y Colegiales se jugará este sábado 1 de agosto, desde las 15 horas, en el Estadio Libertarios Unidos.

La terna arbitral se completará con Adrián Delbarba como asistente 1 y Lucas Vázquez como asistente 2, mientras que Kevin Alegre será el cuarto árbitro.

El historial entre Gimnasia de Jujuy y Colegiales

El historial entre el Lobo y El Tricolor es muy corto, ya que este será apenas el segundo partido entre ambos equipos. El primer cruce fue el 15 de marzo de 2026, cuando Gimnasia de Jujuy ganó 2-1 en el Estadio 23 de Agosto.

En aquel encuentro, Nicolás Toloza marcó para Colegiales. Luego, en el segundo tiempo, el Lobo revirtió el resultado con goles de Cristian Menéndez y Francisco Molina.

Colegiales ascendió a la Primera Nacional el 16 de noviembre de 2024, tras vencer 2-0 a Los Andes en la final. El equipo de Munro regresó a la segunda categoría del fútbol argentino después de 68 años.

En 2025 realizó una campaña histórica en el torneo de segunda división: logró permanecer en la categoría tras su primer ascenso y quedó a un solo punto de clasificar al Reducido. Como integró una zona distinta a la de Gimnasia de Jujuy, el Tricolor no se cruzó con el equipo jujeño en el campeonato pasado.

Cómo llegan el Lobo y Colegiales a la Fecha 23

El equipo de Hernán Pellerano viene de revertir el partido ante Güemes de Santiago del Estero en la última fecha. El Lobo ganó 2-1 y, con ese resultado, se mantuvo como único líder de la Zona B con 41 puntos.

En tanto, Colegiales llega al partido después de vencer a Quilmes por la mínima. El equipo de Munro se encuentra 12° en la tabla de posiciones y suma 26 puntos.

Cristian Menéndez palpitó la previa de Gimnasia vs Colegiales

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