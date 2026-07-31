Gimnasia de Jujuy visita a Colegiales: horario, árbitro e historial entre los clubes

Gimnasia de Jujuy visitará este sábado a Colegiales por la Fecha 23 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Hernán Pellerano buscará sumar en condición de visitante para mantenerse como único líder de la Zona B.
El encuentro se disputará en el Estadio Libertarios Unidos y tendrá como árbitro principal a Felipe Viola.
Gimnasia de Jujuy vs. Colegiales: cuándo juegan y quién es el árbitro
El partido entre el Lobo y Colegiales se jugará este sábado 1 de agosto, desde las 15 horas, en el Estadio Libertarios Unidos.
Felipe Viola será el árbitro del encuentro. El juez vuelve a dirigir a Gimnasia de Jujuy después del antecedente reciente frente a Midland, partido en el que expulsó a Claudio Pombo y que terminó 1-1.
La terna arbitral se completará con Adrián Delbarba como asistente 1 y Lucas Vázquez como asistente 2, mientras que Kevin Alegre será el cuarto árbitro.
El historial entre Gimnasia de Jujuy y Colegiales
El historial entre el Lobo y El Tricolor es muy corto, ya que este será apenas el segundo partido entre ambos equipos. El primer cruce fue el 15 de marzo de 2026, cuando Gimnasia de Jujuy ganó 2-1 en el Estadio 23 de Agosto.
En aquel encuentro, Nicolás Toloza marcó para Colegiales. Luego, en el segundo tiempo, el Lobo revirtió el resultado con goles de Cristian Menéndez y Francisco Molina.
Colegiales ascendió a la Primera Nacional el 16 de noviembre de 2024, tras vencer 2-0 a Los Andes en la final. El equipo de Munro regresó a la segunda categoría del fútbol argentino después de 68 años.
En 2025 realizó una campaña histórica en el torneo de segunda división: logró permanecer en la categoría tras su primer ascenso y quedó a un solo punto de clasificar al Reducido. Como integró una zona distinta a la de Gimnasia de Jujuy, el Tricolor no se cruzó con el equipo jujeño en el campeonato pasado.
Cómo llegan el Lobo y Colegiales a la Fecha 23
El equipo de Hernán Pellerano viene de revertir el partido ante Güemes de Santiago del Estero en la última fecha. El Lobo ganó 2-1 y, con ese resultado, se mantuvo como único líder de la Zona B con 41 puntos.
En tanto, Colegiales llega al partido después de vencer a Quilmes por la mínima. El equipo de Munro se encuentra 12° en la tabla de posiciones y suma 26 puntos.
Cristian Menéndez palpitó la previa de Gimnasia vs Colegiales
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