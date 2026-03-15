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15 de marzo de 2026 - 19:24
Deportes.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto

Los goles para Gimnasia de Jujuy fueron de Cristian Menéndez y Francisco Molina, mientras que para Colegiales convirtió Nicolás Toloza.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto

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El conjunto jujeño, dirigido por Hernán Pellerano, comenzó en desventaja pero reaccionó en el segundo tiempo y terminó quedándose con una victoria que alimenta la ilusión de los hinchas.

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Colegiales golpeó primero

Durante la primera mitad, el conjunto visitante logró abrir el marcador y se fue al descanso con ventaja.

A los 30 minutos, Elías Ocampo condujo la jugada y asistió a Franco Malagüeño, quien envió un centro al área. Tras el remate de Franco Zicarelli, el arquero Milton Álvarez dio rebote y Nicolás Toloza aprovechó la oportunidad para empujar la pelota al fondo de la red y poner el 1 a 0 para Colegiales.

La reacción del Lobo en el complemento

En el entretiempo, el entrenador Pellerano movió el banco y los cambios dieron resultado inmediato.

Antes del primer minuto del segundo tiempo, el Lobo jujeño consiguió el empate tras una gran jugada de Francisco Molina, quien dejó en el camino a su marcador con un caño y envió un pase al área. Allí apareció Cristian Menéndez para marcar el 1 a 1.

Un golazo para dar vuelta el partido

La remontada se completó a los 12 minutos de la etapa final. Francisco Molina sacó un potente zurdazo desde fuera del área que se clavó en el ángulo más lejano del arco defendido por Emilio Di Fulvio, desatando el festejo en la “Tacita de Plata”.

Un triunfo clave para seguir arriba

Tras ponerse en ventaja, el equipo jujeño tuvo chances de ampliar el marcador. Sin embargo, el arquero Di Fulvio evitó el tercero en intervenciones ante Maximiliano Casa y Pablo Argañaraz.

Con esta victoria, Gimnasia de Jujuy sumó tres puntos importantes que lo mantienen en la pelea por los puestos de arriba en la Primera Nacional, reforzando la ilusión de pelear por el ascenso.

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