Quién es y cómo llega Colegiales, el rival de Gimnasia de Jujuy en la Fecha 5

Este domingo 15 de marzo, desde las 17 horas, Gimnasia de Jujuy recibirá al Club Atlético Colegiales por la Fecha 5 de la Primera Nacional. En ese contexto, analizamos cómo llega el rival: resultados de los primeros partidos en la Zona B, posición en la tabla y desde cuándo disputa el torneo de segunda división.

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El Club Atlético Colegiales logró el ascenso a la Primera Nacional en noviembre de 2024, luego de imponerse 2-0 ante Los Andes en condición de local, tras haber empatado sin goles en el partido de ida. Este logro histórico le permitió subir desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional, categoría en la que no jugaba desde 1956, es decir, después de 68 años.

De esta manera, el equipo de Munro tuvo su revancha tras la oportunidad perdida en 2021, cuando también estuvo cerca de ascender desde la B Metropolitana , pero cayó en la final por penales ante Flandria en la definición por el primer ascenso.

El equipo dirigido por Leonardo Fernández se ubica actualmente en el puesto 15 de la Zona B, con 3 puntos. En las fechas disputadas hasta el momento, El Tricolor consiguió una victoria (ante Atlanta) y dos derrotas (frente a Gimnasia y Tiro y Midland).

En los tres partidos jugados hasta ahora, el conjunto de Munro convirtió dos goles: uno de Elías Ocampo y otro de Hanashiro.

Los próximos rivales de Colegiales serán Gimnasia de Jujuy, Patronato, San Miguel, Deportivo Maipú y Temperley. En tanto, el encuentro frente a Quilmes por la Fecha 4, que fue reprogramado a raíz del paro de AFA, se disputará recién en junio.

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Los exs Gimnasia de Jujuy que juegan en Colegiales

En El Tricolor hay caras conocidas del Lobo, se trata de algunos jugadores que tuvieron paso por el club jujeño y hoy son del plantel profesional de Colegiales. Entre ellos se encuentran: Emilio Di Fulvio, Franco Malagueño, y Mauro Albertengo.

Por el lado de Di Fulvio, el arquero tuvo paso por Gimnasia de Jujuy desde el 2021 hasta el año 2023. En tanto, Franco Malagueño jugó en el club en la temporada 2023, mientras que, Mauro Albertengo fue jugador del Albiceleste entre 2023 y 2024.

di fulvio , malagueño y albertengo

Gimnasia de Jujuy vs Colegiales: día, horario y árbitro

De acuerdo con el fixture del equipo dirigido por Hernán Pellerano, el encuentro correspondiente a la Fecha 5 entre Gimnasia de Jujuy y Colegiales se disputará el domingo 15 de marzo, desde las 17 horas, en el Estadio 23 de Agosto. Fabrizio Llobet será el árbitro, mientras que Eduardo Lucero se sumará como Asistente 1; Alejandro Schneller como Asistente 2; y Nelson Bejas será el cuarto árbitro.

Luego, el Lobo afrontará dos compromisos consecutivos como visitante: primero, el 21 de marzo ante Tristán Suárez, y posteriormente, por la Fecha 7, visitará el viernes 27 de marzo a Chaco For Ever en el marco del duelo interzonal estipulado en el torneo.