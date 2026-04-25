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25 de abril de 2026 - 13:06
Fútbol.

Los socios de Gimnasia de Jujuy aprobaron memorias y balances del periodo 2024 y 2025

La institución realizó su asamblea ordinaria con una importante presencia de socios, quienes dieron luz verde a los informes correspondientes a los últimos ejercicios.

Por  Agustín Weibel
Los socios de Gimnasia de Jujuy aprobaron memorias y balances del periodo 2024 y 2025

Los socios de Gimnasia de Jujuy aprobaron memorias y balances del periodo 2024 y 2025

En un encuentro que reflejó participación y consenso, los socios de Gimnasia de Jujuy aprobaron los estados contables y de gestión correspondientes a los períodos recientes.

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El Club Gimnasia de Jujuy llevó adelante una nueva asamblea general ordinaria, en la que los socios analizaron y aprobaron los informes institucionales y financieros correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.

La reunión se desarrolló con una importante concurrencia de asociados, quienes participaron activamente del encuentro y respaldaron de manera unánime la documentación presentada por la dirigencia. Este aval refleja el acompañamiento a la gestión y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el estatuto de la institución.

Previo a la asamblea, los estados contables y la memoria institucional estuvieron disponibles durante varios días para su revisión, tanto en la sede del club como en los organismos correspondientes, lo que permitió a los socios realizar consultas y acceder a la información de manera transparente.

Desde la institución destacaron que este tipo de instancias fortalece la vida democrática del club, promoviendo la participación directa de sus integrantes en la toma de decisiones y en el seguimiento de la administración.

La jornada se desarrolló con normalidad y en un clima de consenso, consolidando el compromiso de la entidad con la transparencia y la apertura hacia sus socios. Además, se informó que la documentación continuará disponible para quienes deseen consultarla en las dependencias administrativas del club.

Con este resultado, Gimnasia y Esgrima de Jujuy reafirma su modelo de gestión participativa, en el que los socios cumplen un rol central en la evaluación y acompañamiento de la conducción institucional.

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