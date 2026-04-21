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21 de abril de 2026 - 19:12
Deportes.

Gimnasia de Jujuy ya conoce al árbitro para visitar a Rafaela: quién es

La AFA confirmó la terna arbitral para el cruce entre el Lobo y Atlético de Rafaela por la Primera Nacional. El referí designado ya dirigió al conjunto del norte.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Árbitro designado para Gimnasia de Jujuy - Rafaela.

Árbitro designado para Gimnasia de Jujuy - Rafaela.

Gimnasia de Jujuy ya tiene árbitro confirmado para su próximo compromiso ante Atlético de Rafaela, por la fecha 11 de la Primera Nacional que se jugará el día sábado 25 de abril a las 18 horas.

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Quién es el árbitro para visitar a Atlético Rafaela

El nombre confirmado por la AFA para impartir justicia en Rafaela es Javier Delbarba, un árbitro que viene teniendo participación en categorías del ascenso y en designaciones recientes del fútbol argentino. Para este partido, estará acompañado por una terna integrada por Joaquín Badano, Gonzalo Roldán y Adrián Núñez Rodríguez.

¿Javier Delbarba dirigió alguna vez a Gimnasia de Jujuy?

De acuerdo con los antecedentes relevados, Delbarba ya dirigió al Lobo al menos una vez. Fue el 16 de marzo de 2024, en la derrota de Gimnasia de Jujuy ante Tristán Suárez por 2 a 1, por la Primera Nacional. Ese antecedente también había sido anticipado en la previa de ese partido por una publicación de TodoJujuy, donde se informó que Delbarba sería el árbitro para la séptima fecha de la Zona A.

arbitro Gimnasia de Jujuy

Con ese registro, el cruce ante Atlético de Rafaela marcará un nuevo partido del Lobo bajo el arbitraje de Delbarba

Gimnasia de Jujuy rompió un récord en la Primera Nacional

Con la contundente victoria ante Almagro, el Lobo jujeño se metió en la historia de la Primera Nacional. Los goles del triunfo fueron convertidos por Maidana, Minervino, Molina, Lazarte, Bianchi y Argañaráz.

De esta manera, y después de 1140 días, un equipo volvió a marcar seis tantos en la categoría. La última vez que había ocurrido fue en 2023, en el partido en el que Patronato superó 6-0 a Alvarado.

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