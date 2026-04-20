Gimnasia de Jujuy hizo historia: hace cuántos años un equipo no hacía 6 goles en la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy marcó un récord en la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy goleó 6-1 a Almagro por la Primera Nacional y rompió un récord en la categoría, ya que hacía 3 años y 1 mes que ningún equipo lograba convertir seis goles en un mismo partido. La última vez que había sucedido fue en 2023, cuando Patronato venció a Alvarado.

Gimnasia de Jujuy rompió un récord en la Primera Nacional Con la contundente victoria ante Almagro, el Lobo jujeño se metió en la historia de la Primera Nacional. Los goles del triunfo fueron convertidos por Maidana, Minervino, Molina, Lazarte, Bianchi y Argañaráz.

De esta manera, y después de 1140 días, un equipo volvió a marcar seis tantos en la categoría. La última vez que había ocurrido fue en 2023, en el partido en el que Patronato superó 6-0 a Alvarado.

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Otros partidos de la Primera Nacional que marcaron historia Patronato 6 –0 Alvarado – Año 2023

Ferro 6 – 0 San Telmo – Año 2021

Central Córdoba Sgo. 6 - 0 Atlético Paraná – Año 2016

Crucero del Norte 6 – 0 Boca Unidos – Año 2013

River 7 – 1 Atlanta – Año 2012

Quilmes 7 – 1 Independiente Rivadavia – Año 2012

Atlético Rafaela 6 – 0 Gimnasia de Jujuy – Año 2011

Independiente Rivadavia 7 – 0 Belgrano – Año 2007

San Martín SJ 6 -0 El Porvenir – Año 2006

Ferro 8 – 0 Gimnasia de Concepción del Uruguay – Año 2003

Instituto 6 – 0 Juventud Antoniana – Año 1971 El análisis de Hernán Pellerano y Francisco Maidana post victoria Embed - HERNÁN PELLERANO Y FRANCISCO MAIDANA - Gimnasia goleó 6-1 a Almagro por la Fecha 10

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