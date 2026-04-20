lunes 20 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de abril de 2026 - 09:01
Deportes.

Gimnasia de Jujuy hizo historia: hace cuántos años un equipo no hacía 6 goles en la Primera Nacional

Con la goleada de Gimnasia de Jujuy ante Almagro, el equipo jujeño consiguió entrar a la historia de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy marcó un récord en la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy marcó un récord en la Primera Nacional

Lee además
Hernán Pellerano quedó conforme con el rendimiento del equipo en el campo de juego
Deportes.

Hernán Pellerano: "este es el piso que debemos tener de acá en adelante"
Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy rompió un récord en la Primera Nacional

Con la contundente victoria ante Almagro, el Lobo jujeño se metió en la historia de la Primera Nacional. Los goles del triunfo fueron convertidos por Maidana, Minervino, Molina, Lazarte, Bianchi y Argañaráz.

De esta manera, y después de 1140 días, un equipo volvió a marcar seis tantos en la categoría. La última vez que había ocurrido fue en 2023, en el partido en el que Patronato superó 6-0 a Alvarado.

image

Otros partidos de la Primera Nacional que marcaron historia

  • Patronato 6 –0 Alvarado – Año 2023
  • Ferro 6 – 0 San Telmo – Año 2021
  • Central Córdoba Sgo. 6 - 0 Atlético Paraná – Año 2016
  • Crucero del Norte 6 – 0 Boca Unidos – Año 2013
  • River 7 – 1 Atlanta – Año 2012
  • Quilmes 7 – 1 Independiente Rivadavia – Año 2012
  • Atlético Rafaela 6 – 0 Gimnasia de Jujuy – Año 2011
  • Independiente Rivadavia 7 – 0 Belgrano – Año 2007
  • San Martín SJ 6 -0 El Porvenir – Año 2006
  • Ferro 8 – 0 Gimnasia de Concepción del Uruguay – Año 2003
  • Instituto 6 – 0 Juventud Antoniana – Año 1971

El análisis de Hernán Pellerano y Francisco Maidana post victoria

Embed - HERNÁN PELLERANO Y FRANCISCO MAIDANA - Gimnasia goleó 6-1 a Almagro por la Fecha 10

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hernán Pellerano: "este es el piso que debemos tener de acá en adelante"

Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy recibe a Almagro: horario, árbitro e historial entre los clubes

Gimnasia de Jujuy vs Almagro: todo lo que hay que saber para la fecha 10 de la Primera Nacional

Martín Lazarte en la previa de Gimnasia de Jujuy ante Almagro: "el domingo será otra fiesta"

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

Imágenes del desfile cívico, militar y gaucho en Alto Comedero por la fundación de San Salvador de Jujuy video
Jujuy.

Imágenes del desfile cívico, militar y gaucho en Alto Comedero por la fundación de San Salvador de Jujuy

Hacen controles en colegios y se registraron más amenazas de tiroteo
Jujuy.

Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón video
Mundo.

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina
Espectáculos.

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel