La pasión por Gimnasia y Esgrima de Jujuy volvió a sentirse con fuerza. En el marco del Día del Hincha, fanáticos de distintas edades se congregaron para celebrar su amor por los colores albicelestes, compartir historias y expresar el respaldo incondicional que caracteriza a una de las parcialidades más fieles del fútbol argentino.

Con camisetas, banderas, gorros y distintos elementos identificados con el club, los simpatizantes dieron vida a una jornada cargada de emoción. Entre los presentes estuvo un hincha que llegó vestido íntegramente con los colores del Lobo y expresó el sentimiento que lo une a la institución. “Contento. Traje toda la ropa. El Lobo es mi vida porque lo sigo desde muy chiquito. Siento que nos vamos a reponer de local”, afirmó.

Una pasión que atraviesa generaciones La celebración también tuvo espacio para los recuerdos familiares. Una simpatizante relató que su vínculo con Gimnasia nació durante la infancia gracias a un ser querido que la acompañó durante años a la cancha.

“Una emoción grande. Desde chiquita que vengo con mi tío, que ya falleció. Venimos jugando bien”, contó emocionada mientras participaba de las actividades organizadas por los hinchas.

Embed - Hinchas de Gimnasia de Jujuy festejaron su día en el estadio El respaldo incondicional al equipo Más allá de los resultados deportivos, los simpatizantes destacaron el acompañamiento permanente que recibe el plantel. Para gran parte de la parcialidad, la identidad del club se construye sobre la fidelidad de su gente. “Los hinchas siempre están en las malas. Es una pasión en todos los barrios y representa a todo Jujuy”, expresó otro fanático durante el festejo. La frase sintetizó el sentimiento que predominó entre los asistentes. El apoyo al equipo apareció como uno de los principales mensajes de la jornada, especialmente de cara a los próximos compromisos deportivos.

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