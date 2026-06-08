Hoy es el Día del Hincha de Gimnasia de Jujuy: ¿Por qué se celebra el 8 de junio?

El 8 de junio fue instituido como el Día del Hincha de Gimnasia de Jujuy. Esta fecha marca la fidelidad del simpatizante del Lobo por su equipo y por el fútbol, remontándose a un recordado partido del 2014 donde el Lobo Jujeño conseguía mantenerse en la categoría.

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La jornada se instituyó por la muestra de amor que el hincha tuvo el 8 de junio del 2014, cuando Gimnasia de Jujuy conseguía mantenerse en la categoría y evitar caer, al Torneo Argentino A.

Aquella tarde, Gimnasia derrotaba 3 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio 23 de Agosto, tras ir cayendo en el primer tiempo, lo que lo dejaba al borde del descenso. Ese día los hinchas alentaron sin parar a pesar de la derrota y fueron protagonistas de la remontada.

Aquel equipo que dirigía Mario Sciacqua había hecho una gran campaña, pero arrastraba promedios bajos de torneos anteriores. En la última fecha necesitaba ganar y otros resultados para no dejar la segunda categoría del fútbol argentino.

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Minuto a minuto del histórico partido del Lobo vs. Aldosivi

Gimnasia de Jujuy había empezado mal. A los 17 minutos del primer tiempo recibió un balde de agua helada con el gol de Raúl Poclaba en contra que ponía a la visita en ventaja. Pero eso no desanimó a los hinchas que masivamente cantaron por el equipo y por la alegría del fútbol.

Pero en el segundo tiempo cambió la historia. A los 20 segundos Facundo Callejo empató. 14 minutos después fue Matías Quiroga quien puso el 2 a 1 parcial y la ilusión. Tres minutos más tarde Milton Céliz puso el tercero y la garantía de victoria y permanencia.

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Tras la victoria y la permanencia, se desató una algarabía pocas veces vista. El rol del hincha fue tan decisivo, que esa jornada quedará en la memoria como el día que la hinchada ganó el partido. Un 8 de junio inolvidable que representa al hincha fiel y seguidor.

El Lobo Jujeño de Sciaqua formó esa tarde con: Lucas Hoyos en el arco, Diego López, Sebastián Sánchez, Héctor Desvaux y Antonio Domínguez; Gabriel Solís, Raúl Poclaba, Milton Céliz y Facundo Callejo; Jonatan Baumán y Matías Quiroga arriba.