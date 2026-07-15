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15 de julio de 2026 - 10:17
Deportes.

Juan Cruz Robledo dirigirá a Gimnasia de Jujuy: el historial ante el Lobo con una expulsión

AFA designó a Juan Cruz Robledo como el árbitro para el partido entre Gimnasia de Jujuy y Quilmes. Conocé el historial ante el Lobo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Juan Cruz Robledo

Juan Cruz Robledo

Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Quilmes por la Fecha 21 de la Primera Nacional. El juez tiene un antecedente muy corto con el Lobo, ya que este será apenas el segundo encuentro en el que estará a cargo de un partido del conjunto jujeño.

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La terna arbitral se completará con Pablo Gualtieri como asistente 1, Agustín Méndez como asistente 2, y Mariano Negrete como cuarto árbitro.

En ese encuentro, la actuación del árbitro no pasó desapercibida: amonestó a cuatro jugadores del Lobo y expulsó a Nicolás Dematei. En tanto, un jugador de El Lechero recibió tarjeta amarilla.

Los partidos que dirigió Juan Cruz Robledo en la Primera Nacioanl 2026

En lo que va de 2026, Robledo dirigió un total de 17 partidos de la Primera Nacional. El último fue Atlanta vs. Colegiales, encuentro en el que el equipo de Cristian Pellerano ganó 1-0. Los otros partidos en los que estuvo el juez fueron:

  • Atlanta 1-0 Colegiales
  • Almirante Brown 3-1 Mitre
  • Nueva Chicago 2-0 Chacarita
  • All Boys 1-1 Racing de Córdoba
  • Atlanta 1-1 Gimnasia y Tiro
  • Morón 2-0 Estudiantes de Caseros
  • Godoy 2-1 Racing de Córdoba
  • Almirante Brown 1-0 Chaco For Ever
  • San Telmo 1-0 All Boys
  • Midland 0-1 San Martín de San Juan
  • Almagro 0-1 Patronato
  • Atlanta 1-2 Nueva Chicago
  • San Telmo 0-3 Quilmes
  • Tristán Suárez 3-0 Gimnasia de Jujuy
  • Atlético Rafaela 1-0 Temperley
  • Almagro 0-1 San Martín de Tucumán
  • Atlanta 1-0 Quilmes

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