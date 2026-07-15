Arturo Vidal acertó sus pronósticos del Mundial y volvió a desafiar con su candidato al título

Desde la concentración de Colo Colo , el volante chileno Arturo Vidal volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda deportiva luego de que se cumpliera su pronóstico sobre una de las semifinales del Mundial 2026 . El exmediocampista del Barcelona había anticipado que España se impondría ante Francia.

Dicha predicción finalmente se confirmó con el triunfo por 2-0 del equipo comandado por Luis de la Fuente . Los dichos del futbolista rápidamente generaron repercusión y comentarios en distintos puntos de Sudamérica .

En una publicación anterior realizada en su perfil de Instagram , Vidal había lanzado una particular declaración: “ Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo . Les avisé antes que España iba a pasar a Francia. El que más sabe de fútbol soy yo ”, comentó entre risas, ratificando su seguridad respecto al desempeño del conjunto español .

Vale recordar que el mediocampista chileno ya había elegido a España como su máximo candidato antes de que comenzara la instancia de cuartos de final . “ España es mi candidato número uno , así que seguramente va a pasar, pero Bélgica va a ser un equipo duro porque mejoró mucho en el último partido”, había expresado el futbolista, al analizar el crecimiento del conjunto belga luego de su triunfo frente a Estados Unidos .

La predicción realizada por el futbolista chileno terminó concretándose cuando España consiguió el pase a las semifinales tras superar a Bélgica por 2-1, con un tanto agónico de Mikel Merino a los 88 minutos de juego. Luego de ese encuentro, Arturo Vidal volvió a ratificar su postura y afirmó: “Sigo creyendo que España será el campeón del mundo”.

El análisis del chileno sobre otros cruces decisivos del Mundial 2026

El análisis de Arturo Vidal no estuvo enfocado únicamente en el camino de España dentro del torneo. El mediocampista chileno también se refirió al cruce entre Francia y Marruecos, al que definió como un duelo “muy difícil”, aunque ubicó al equipo francés con una leve ventaja. “Marruecos me encanta, pero Francia tiene un equipazo. Creo que está un pasito más arriba así que pasará Francia, pero Marruecos le puede pelear hasta el final”, había señalado el futbolista al evaluar las posibilidades de ambos seleccionados.

Otro de los duelos que formó parte del análisis de Arturo Vidal fue el que protagonizaron Noruega e Inglaterra. En ese caso, el volante chileno se inclinó por el seleccionado inglés, aunque remarcó que se trataba de un cruce complejo: “Creo que pasará Inglaterra, el último partido demostró otra casa así que se mete como candidato”.

Además, el futbolista se refirió al presente de Argentina y a la influencia de Lionel Messi, con quien coincidió durante su etapa en el Barcelona. Al evaluar el partido entre el conjunto argentino y Suiza, destacó: “Partido muy abierto. De verdad que los dos tienen mucha chance de pasar, pero Argentina tiene a Leo y si está prendido pasará”.

No obstante, la opinión que más repercusión generó fue la que realizó al anticipar el resultado de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. En esa instancia, Arturo Vidal sorprendió al inclinarse por el seleccionado inglés como vencedor y dejar al conjunto comandado por Lionel Scaloni fuera de la competencia.

La polémica predicción sobre Argentina y Messi

“Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España”, expresó el mediocampista chileno en sus redes sociales. De esta manera, el futbolista dejó en evidencia que, pese al vínculo personal y la admiración que mantiene por Lionel Messi, su pronóstico estuvo basado principalmente en el rendimiento actual de cada equipo.

En sus intervenciones, Vidal también sostuvo: “Se acabó el sentimiento, está súper claro como están jugando”, al analizar el nivel mostrado por los equipos que todavía mantienen la ilusión de conquistar la Copa del Mundo, cuya final se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Las declaraciones del mediocampista chileno generaron repercusión dentro del mundo del fútbol y alimentaron la discusión en torno al desenlace del certamen y a las posibilidades de que España consiga su segundo campeonato mundial.

Con España ya instalada en la final del torneo y aguardando por conocer a su próximo adversario, la mirada del mundo del fútbol permanece enfocada en el duelo que protagonizarán Argentina e Inglaterra.

Aunque Arturo Vidal destacó el talento y la jerarquía del equipo argentino, el chileno mantuvo su pronóstico de una definición entre dos seleccionados europeos, una posibilidad que repetiría el mismo enfrentamiento que tuvo la última Eurocopa como partido decisivo.