La Selección Argentina usará la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina se medirá ante Inglaterra este miércoles a partir de las 16 por un lugar en la final del Mundial 2026 . El encuentro se disputará en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta . Según informó la FIFA , el conjunto dirigido por Lionel Scaloni utilizará la camiseta alternativa de color azul y negro.

Se trata de una decisión que generó expectativa entre los fanáticos debido a los antecedentes positivos que tuvo la Albiceleste con indumentarias similares en México 1986 y Francia 1998 .

La Selección Argentina llevó una camiseta principalmente azul en las dos ocasiones en las que consiguió dejar afuera a Inglaterra de un Mundial . En contraste, utilizó la clásica celeste y blanca en las eliminaciones sufridas frente al conjunto británico en Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002 .

La actual equipación alternativa cuenta con un diseño de fondo negro y detalles en azul , inspirados en el tradicional fileteado porteño . El equipo argentino ya estrenó esta camiseta en el certamen durante el triunfo frente a Jordania por la fase de grupos .

La camiseta azul que Argentina usó en los triunfos de 1986 y 1998

El episodio más recordado tuvo lugar el 22 de junio de 1986, durante los cuartos de final del Mundial de México. En aquella jornada, el conjunto comandado por Carlos Salvador Bilardo superó a Inglaterra por 2-1 gracias a dos conquistas históricas de Diego Maradona.

El primer tanto quedó inmortalizado como la “Mano de Dios”. El segundo, bautizado como el “Gol del Siglo” o “Barrilete Cósmico”, nació de una extraordinaria jugada individual en la que el capitán argentino eludió a cinco futbolistas ingleses y también al arquero Peter Shilton antes de marcar.

En aquel histórico duelo, la Selección Argentina salió al campo con una camiseta azul adquirida y personalizada apenas unas horas antes del inicio del partido, combinada con shorts de color negro.

El segundo triunfo frente a Inglaterra llegó en los octavos de final del Mundial de Francia 1998. Tras igualar 2-2 durante los 90 minutos, el equipo conducido por Daniel Passarella logró avanzar luego de imponerse 4-3 en la tanda de penales.

Javier Zanetti marcó el segundo tanto de la Selección Argentina luego de una acción ensayada a partir de un tiro libre. Aquella casaca también presentaba al azul como tonalidad predominante, acompañada por detalles inspirados en la bandera argentina ubicados en los costados.

De esta manera, el duelo que se disputará en Atlanta será el tercer enfrentamiento mundialista frente a Inglaterra en el que el conjunto argentino utilice su camiseta alternativa. Además, significará el primer choque entre ambos equipos en una instancia de semifinales.

Las otras coincidencias que rodean al partido entre Argentina e Inglaterra

Las coincidencias entre los cruces de 1986, 1998 y 2026 no se limitan únicamente al color de la camiseta. En las tres oportunidades, Argentina arribó sin derrotas al duelo frente a Inglaterra, luego de haber completado la etapa de grupos del certamen.

Además, en Francia 1998 y en la actual Copa del Mundo, el seleccionado consiguió ganar todos sus compromisos de la primera fase. A su vez, en cada una de esas tres participaciones tuvo como rival a una selección asiática durante el torneo: Corea del Sur en 1986, Japón en 1998 y Jordania en 2026.

Otro punto en común entre aquellas ediciones aparece en la participación goleadora de los defensores argentinos antes del enfrentamiento contra Inglaterra. En México 1986, el autor de un tanto fue Oscar Ruggeri; en Francia 1998, esa tarea correspondió a Mauricio Pineda; mientras que en el presente Mundial marcaron Lisandro Martínez frente a Cabo Verde y Cristian Romero ante Egipto.

También existen similitudes en los cuerpos técnicos. Tanto Carlos Bilardo como Lionel Scaloni mantienen una relación con Estudiantes de La Plata y coincidieron en la intención de reducir la dimensión política y extrafutbolística del partido, especialmente por la referencia histórica de la Guerra de Malvinas.

Antes del enfrentamiento de 1986, Carlos Bilardo había planteado su postura al afirmar: “Mezclar el fútbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas”.

Años más tarde, Lionel Scaloni expresó una mirada en la misma línea al considerar que no corresponde “buscar otra cosa” detrás del encuentro. “Es un simple partido de fútbol”, señaló el técnico de la Selección Argentina.

El historial entre Argentina e Inglaterra en mundiales

5 partidos jugados

1 victoria para Argentina

1 empate (avanzó Argentina por penales)

3 victorias para Inglaterra

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Scaloni analizó el partido ante Siuza

El encuentro entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputará el miércoles 15 de julio a partir de las 16 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.