Hinchas de River acampan en Salta para conseguir entradas ante Aldosivi

Este viernes, la Primera División del fútbol argentino volverá a tener acción en la provincia de Salta, con el encuentro que disputarán River Plate y Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. Como era de esperarse, los simpatizantes salteños intentan garantizar su lugar en las tribunas para acompañar al equipo de sus amores.
El entusiasmo de los fanáticos por acompañar al equipo provocó que los tickets adquiridos por internet se agotaran en poco tiempo, por lo que numerosos hinchas deberán optar por la venta presencial para conseguir su acceso al encuentro.
Ante la expectativa de una concurrencia masiva, algunos simpatizantes eligieron instalarse con anticipación en los alrededores del Estadio Padre Ernesto Martearena, donde esperan poder adquirir sus localidades.
"River es lo mejor que hoy, la alegría más grande de mi vida aparte de mi hijo"
Paola es una de las simpatizantes más fieles de River Plate y permanece acampando en las inmediaciones del estadio desde la tarde del lunes. “River es lo mejor que hay, la alegría más grande de mi vida aparte de mi hijo”, expresó en diálogo con Multivisión Federal.
La pasión por el club también fue transmitida a su familia, ya que sus hijos comparten el mismo sentimiento y se organizan entre ellos para turnarse durante la espera y así no perder la posibilidad de conseguir una entrada.
Entre los hinchas que aguardaban junto a una fogata, uno de ellos contó que llegó desde Pichanal y que permanece en el lugar desde el martes acompañado por su hijo y sus sobrinos. Respecto al encuentro de la Scaloneta, los fanáticos señalaron que seguirán las alternativas del partido a través del celular o la radio, permaneciendo en las inmediaciones del estadio para conservar su posición y continuar con la espera.
De acuerdo con lo explicado por los propios simpatizantes, la venta presencial de entradas comenzará el jueves y cada persona podrá comprar un máximo de dos localidades. Además, indicaron que habrá un límite de aproximadamente 400 tickets disponibles bajo esta modalidad.
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