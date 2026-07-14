Cómo llega físicamente la Selección Argentina: el desgaste, una clave ante Inglaterra

Cómo llega físicamente la Selección: el desgaste, una clave ante Inglaterra

La Selección argentina llega a la semifinal ante Inglaterra con pocos días de recuperación, una fuerte carga física y emocional, y varios jugadores con muchos minutos acumulados. El desgaste, la edad del plantel y el calor aparecen como factores clave antes de un partido decisivo.

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Martín “Pollo” Coloccini, kinesiólogo con experiencia en Gimnasia de Jujuy y clubes de Bolivia, analizó el presente físico del equipo y explicó que la exigencia no se limita únicamente a lo que ocurre durante los 90 minutos.

“El problema no es solamente la carga del partido, los minutos, la intensidad y el volumen, sino toda la carga con la que llegan esos jugadores a cada encuentro” “El problema no es solamente la carga del partido, los minutos, la intensidad y el volumen, sino toda la carga con la que llegan esos jugadores a cada encuentro”

Argentina afronta un período corto de recuperación antes de volver a jugar. Para Coloccini, realizar ese trabajo en apenas tres días resulta complejo, especialmente por el desgaste que arrastran los futbolistas.

El especialista destacó que la Selección cuenta con un cuerpo médico preparado y con la tecnología necesaria para evaluar a cada jugador. Sin embargo, remarcó que muchos integrantes del plantel superan los 33 años y vienen disputando una gran cantidad de minutos.

En ese sentido, señaló que la edad, la intensidad de los partidos y la continuidad dentro del equipo pueden repercutir en el rendimiento diario.

Messi y el límite entre la mente y el físico

Uno de los puntos centrales del análisis estuvo vinculado con Lionel Messi. Coloccini consideró que el capitán puede atravesar una diferencia entre lo que mentalmente pretende realizar y lo que actualmente le permite su condición física.

“Estamos acostumbrados a que en el mano a mano siempre ganaba y hacía cosas diferentes. Hoy físicamente los otros equipos están muy fuertes”, explicó.

También sostuvo que Messi continúa siendo capaz de marcar diferencias durante momentos determinados del partido, pese al desgaste y a la presión que implica ser el principal referente del equipo.

“Son 10 o 15 minutos en los que se ilumina y hace la diferencia”, afirmó.

Dolores y lesiones que los jugadores pueden ocultar

Coloccini explicó que muchos deportistas conviven con molestias físicas que no siempre son conocidas públicamente. Algunas lesiones pueden impedir jugar, mientras que otras están relacionadas con la fatiga y pueden soportarse dependiendo del carácter de cada futbolista.

“Hay lesiones que se ocultan, sobre todo porque el deportista quiere estar”, indicó.

La acumulación de partidos y la competencia por un lugar también influyen. Según el kinesiólogo, ningún jugador quiere salir del equipo ni ceder su puesto durante una instancia decisiva del Mundial.

La recuperación también depende del descanso y la alimentación

El trabajo entre partidos no se concentra solamente en los músculos. Coloccini remarcó que la recuperación incluye la alimentación, el sueño y la salud mental.

La presión, el estrés y todo lo relacionado con representar a la Selección también generan una carga interna que puede transformarse en fatiga.

“El estrés y todo lo que conlleva el mundo Selección no lo vemos, pero genera cansancio”, explicó.

El calor y la hidratación

Las altas temperaturas también aparecen como un factor a tener en cuenta. Durante los partidos se implementaron pausas de hidratación para disminuir los efectos del calor y evitar cuadros de deshidratación.

Coloccini señaló que el cuerpo médico realiza diferentes evaluaciones para controlar el estado de cada jugador, como análisis de orina y mediciones vinculadas con la hidratación.

Además, destacó que la Selección cuenta con un equipo multidisciplinario y con herramientas para realizar resonancias, tomografías y ecografías ante cualquier molestia.

Un cambio en la intensidad del juego

El kinesiólogo también observó diferencias entre el funcionamiento actual del equipo y el mostrado en el Mundial anterior. Según su análisis, Argentina presionaba más arriba y con mayor intensidad, mientras que ahora espera durante varios momentos del partido.

Esa modificación podría responder a una decisión táctica del entrenador y no necesariamente a un problema físico.

“Son decisiones que no tienen que ver solamente con el calor o la deshidratación, sino que pueden ser netamente tácticas”, consideró.

Coloccini señaló además que jugadores como Julián Álvarez realizan un enorme esfuerzo físico y pueden recorrer entre 14 y 15 kilómetros durante un partido.

La confianza para enfrentar a Inglaterra

De cara a la semifinal, el especialista consideró que Inglaterra presenta un estilo similar al argentino, con momentos de espera y salidas de contragolpe.

Para Coloccini, una de las claves estará en determinar qué equipo logra controlar la pelota y manejar el desarrollo del encuentro.

Pese al desgaste y a las dificultades de recuperación, se mostró optimista: pronosticó una victoria argentina por 2 a 0 y expresó su deseo de que la Selección llegue a la final ante España.