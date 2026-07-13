lunes 13 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de julio de 2026 - 16:22
Jujuy.

Retuvieron en Mendoza un colectivo rumbo a Jujuy por graves fallas de seguridad

El colectivo llevaba 50 pasajeros hacia Jujuy y quedó retenido tras una inspección realizada en la provincia de Mendoza.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mendoza: retuvieron un micro con 50 pasajeros que viajaba hacia Jujuy (Foto generada con IA)

Mendoza: retuvieron un micro con 50 pasajeros que viajaba hacia Jujuy (Foto generada con IA)

Un micro de larga distancia que transportaba a 50 pasajeros hacia Jujuy fue retenido en Mendoza, luego de que agentes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte detectaran graves fallas técnicas y de seguridad durante un operativo de fiscalización.

Lee además
Desde la ciudad de Mendoza, el acceso más directo a Los Chacayes es en auto.
País.

El rincón de Mendoza perfecto para los fanáticos del vino de calidad y la naturaleza
Cargamento de cocaína incautado en Catamarca 
Jujuy.

Viajaba de Jujuy a Mendoza con casi 40 kilos de cocaína y lo detuvieron en Catamarca

La inspección permitió constatar múltiples incumplimientos que comprometían las condiciones del servicio y representaban un riesgo para las personas que viajaban en la unidad.

Las irregularidades detectadas en el micro

De acuerdo con lo informado, el vehículo presentaba problemas en la documentación de los conductores y diferentes fallas mecánicas.

Los inspectores también detectaron un parabrisas fisurado, una ventanilla con riesgo de desprendimiento, la ausencia de la patente delantera y un matafuego descargado. Además, se comprobaron faltantes de elementos de seguridad y otras deficiencias técnicas durante la revisión.

Mendoza: retuvieron un micro con 50 pasajeros que viajaba hacia Jujuy (Foto ilustrativa)

Mendoza: retuvieron un micro con 50 pasajeros que viajaba hacia Jujuy (Foto ilustrativa)

Trasladaron la unidad hasta la terminal de Mendoza

Ante las irregularidades, los agentes de la CNRT dispusieron que el micro fuera trasladado hasta la Terminal de Ómnibus de Mendoza. La medida permitió que los 50 pasajeros descendieran en condiciones seguras. Posteriormente, el vehículo quedó retenido y fue desafectado del servicio.

Cuándo podrá volver a circular

El micro no podrá volver a prestar servicios hasta que la empresa responsable acredite la reparación de todas las fallas observadas. Luego de los trabajos, la CNRT deberá verificar que la unidad cumple con las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por la normativa vigente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El rincón de Mendoza perfecto para los fanáticos del vino de calidad y la naturaleza

Viajaba de Jujuy a Mendoza con casi 40 kilos de cocaína y lo detuvieron en Catamarca

Encontraron 22 kilos de cocaína en un micro que salió de Jujuy

Vacaciones de invierno: Córdoba y Mendoza lideran la venta de pasajes desde Jujuy

Cómo estará el tiempo en Purmamarca, Tilcara y Humahuaca durante las vacaciones de invierno

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa video
Jujuy.

Denunciaron maltrato animal en Jujuy: tres perros estaban expuestos al frío extremo en un balcón

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Imagen ilustrativa video
Jujuy.

Denunciaron maltrato animal en Jujuy: tres perros estaban expuestos al frío extremo en un balcón

Foto: Gendarmería Nacional
Policiales.

Encontraron en San Juan a una adolescente de Jujuy que era buscada

Desde Estados Unidos, un jujeño detalló cuánto cuestan las entradas para la semifinal entre Argentina e Inglaterra video
Reventa.

Desde Estados Unidos, un jujeño detalló cuánto cuestan las entradas para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Telekino del domingo 12 de julio: todos los premios del sorteo 2436
País.

Telekino del domingo 12 de julio: todos los premios del sorteo 2436

Los expertos del organismo público aclararon que ese pronóstico seco no descarta la ocurrencia de lluvias puntuales o eventos localmente intensos en esas zonas.
SMN.

El invierno terminará con temperaturas superiores a lo normal en Jujuy y gran parte del país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel