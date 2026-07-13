Retuvieron en Mendoza un colectivo rumbo a Jujuy por graves fallas de seguridad

Mendoza: retuvieron un micro con 50 pasajeros que viajaba hacia Jujuy (Foto generada con IA)

Un micro de larga distancia que transportaba a 50 pasajeros hacia Jujuy fue retenido en Mendoza, luego de que agentes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte detectaran graves fallas técnicas y de seguridad durante un operativo de fiscalización.

La inspección permitió constatar múltiples incumplimientos que comprometían las condiciones del servicio y representaban un riesgo para las personas que viajaban en la unidad.

Las irregularidades detectadas en el micro De acuerdo con lo informado, el vehículo presentaba problemas en la documentación de los conductores y diferentes fallas mecánicas.

Los inspectores también detectaron un parabrisas fisurado, una ventanilla con riesgo de desprendimiento, la ausencia de la patente delantera y un matafuego descargado. Además, se comprobaron faltantes de elementos de seguridad y otras deficiencias técnicas durante la revisión.

Mendoza: retuvieron un micro con 50 pasajeros que viajaba hacia Jujuy (Foto ilustrativa) Trasladaron la unidad hasta la terminal de Mendoza Ante las irregularidades, los agentes de la CNRT dispusieron que el micro fuera trasladado hasta la Terminal de Ómnibus de Mendoza. La medida permitió que los 50 pasajeros descendieran en condiciones seguras. Posteriormente, el vehículo quedó retenido y fue desafectado del servicio. Cuándo podrá volver a circular El micro no podrá volver a prestar servicios hasta que la empresa responsable acredite la reparación de todas las fallas observadas. Luego de los trabajos, la CNRT deberá verificar que la unidad cumple con las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por la normativa vigente.

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