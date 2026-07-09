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9 de julio de 2026 - 13:17
Viajes.

Vacaciones de invierno: Córdoba y Mendoza lideran la venta de pasajes desde Jujuy

Con el inicio de las vacaciones de invierno y el fin de semana largo por el feriado del 9 de julio, crece la venta de pasajes desde Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
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Desde una de las empresas de transporte confirmaron que los destinos con mayor demanda para las próximas semanas son Córdoba y Mendoza, dos de las provincias que concentran la mayor cantidad de reservas de cara al receso escolar.

Córdoba y Mendoza, los destinos más elegidos

Eliana, trabajadora de una boletería de la Terminal, explicó que en los últimos días se incrementó la venta de pasajes tanto por el feriado como por la cercanía de las vacaciones de invierno. "Hay mucha gente que ya está sacando sus pasajes para Mendoza y Córdoba", señaló en base a las últimas ventas registradas por ventanilla.

Además, indicó que durante este fin de semana largo también hubo una importante demanda de viajes hacia Tucumán y Córdoba, mientras que continúa el movimiento de estudiantes que regresan a sus provincias para visitar a sus familias.

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Vacaciones de invierno en Jujuy - Foto de archivo: Todo Jujuy

Aumenta el movimiento en la Terminal

La mayor afluencia de pasajeros sorprendió incluso a quienes trabajan diariamente en la Terminal. "Pensé que hoy iba a estar tranquilo, pero hay bastante movimiento justamente por el fin de semana largo y las vacaciones", comentó la empleada.

Durante la jornada pudo observarse un constante ingreso y egreso de pasajeros, tanto de quienes comienzan sus vacaciones como de quienes realizan viajes de pocos días aprovechando el feriado nacional.

Crecen las reservas para en las vacaciones de invierno

Aunque el receso escolar todavía no comenzó en varias provincias, muchas familias ya decidieron asegurar sus lugares para viajar durante las próximas semanas. Córdoba y Mendoza aparecen entre los destinos preferidos por los jujeños, ya sea para visitar familiares, disfrutar de propuestas turísticas o realizar escapadas durante las vacaciones de invierno.

Desde las empresas de transporte recomendaron comprar los pasajes con anticipación, especialmente para las fechas de mayor movimiento, ya que la demanda continúa creciendo a medida que se acerca el inicio del receso.

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