Agenda cultural en Tucumán para el fin de semana largo: qué hacer y dónde

El fin de semana largo tiene un significado especial en Tucumán. A 210 años de la Declaración de la Independencia, la provincia vuelve a convertirse en el corazón de los festejos patrios con una programación que combina historia, música, turismo y cultura en distintos puntos del territorio. Desde la vigilia del 9 de Julio hasta recorridos guiados, espectáculos y ferias, estas son algunas de las actividades para agendar.

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El principal atractivo del fin de semana sigue siendo la Casa Histórica de la Independencia , que permanecerá abierta durante el feriado y el resto del fin de semana para que tucumanos y turistas puedan recorrer el lugar donde se declaró la Independencia argentina en 1816. El museo puede visitarse de 9 a 19 durante sábados, domingos y feriados.

Además, este jueves continúan las actividades culturales en sus alrededores, mientras que desde la noche del jueves y también el viernes y sábado volverá a presentarse el tradicional espectáculo "Luces y Sonidos de la Independencia" , una experiencia audiovisual gratuita que recrea uno de los momentos más importantes de la historia argentina. La función comienza a las 19:30 .

Quienes quieran conocer la ciudad podrán sumarse a las caminatas guiadas por el circuito histórico , organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Los recorridos incluyen la Plaza Independencia, la Casa Histórica, la Catedral y otros edificios emblemáticos vinculados al Congreso de 1816. Durante el fin de semana también habrá paseos turísticos y actividades recreativas en distintos espacios públicos de la capital.

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Teatro, cine y espectáculos

La cartelera también tendrá una intensa actividad durante las vacaciones de invierno.

En el Teatro Alberdi se presentarán obras como "Bye Bye, Profe", mientras que el Teatro Orestes Caviglia ofrecerá funciones de "¿Quién es, dónde está?".

Para quienes prefieren el cine, el Espacio INCAA Tucumán programó funciones desde este jueves y hasta el sábado en la Sala Hynes O'Connor. Las entradas generales tienen un valor de $4.000, con descuentos para estudiantes y jubilados.

Julio Cultural Universitario

Durante todo el fin de semana continúa el 27° Julio Cultural Universitario, organizado por la Universidad Nacional de Tucumán.

La programación incluye conciertos, teatro, exposiciones, cine, literatura y actividades artísticas en el Centro Cultural Virla, el Teatro Alberdi, el Museo de la UNT (MUNT) y otras sedes universitarias. Muchas de las propuestas son gratuitas.

Julio Cultural Universitario se consolida como un espacio clave de encuentro entre la universidad y la sociedad a través del art

Tafí Viejo: gastronomía, coleccionismo y propuestas para disfrutar el fin de semana

Tafí Viejo volverá a ser uno de los municipios con mayor movimiento durante el fin de semana largo, con actividades pensadas para vecinos y turistas que visiten la ciudad durante las vacaciones de invierno.

Una de las principales propuestas será la Muestra de Filatelia, Numismática y Tarjetas Postales, que se desarrollará el sábado y domingo, de 18 a 22, en el Mercado Municipal. La exposición reunirá colecciones de estampillas, monedas, billetes y postales históricas, ofreciendo un recorrido por piezas de gran valor cultural e histórico para aficionados y público en general.

La agenda también tendrá como protagonista a la gastronomía. Todas las noches, desde las 20, el Parque Norte recibirá una nueva edición de la Feria Gourmet, un clásico de la ciudad que reúne food trucks, puestos gastronómicos, productores locales y emprendedores en un espacio pensado para disfrutar al aire libre. La propuesta combina sabores regionales, opciones para toda la familia y un ambiente ideal para recorrer durante las vacaciones de invierno.

Con estas actividades, Tafí Viejo se consolida como uno de los destinos del área metropolitana con mayor oferta recreativa para el fin de semana largo, sumando alternativas culturales y gastronómicas que complementan los tradicionales festejos por el Día de la Independencia.

San Javier propone un clásico de las vacaciones

Cada noche volverá a realizarse Cristo Resplandeciente, uno de los espectáculos turísticos más elegidos de Tucumán.

Las funciones comienzan a las 19:30 y 20, cuando el Cristo Bendicente cobra vida mediante un show de luces, sonido y proyecciones que puede disfrutarse con el imponente paisaje del cerro San Javier como escenario.

Cristo Bendicente de San Javier

Ferias y paseos para recorrer en familia

Durante el fin de semana también habrá numerosas propuestas gastronómicas y de emprendedores en distintos puntos de la provincia.

Entre ellas se destacan:

Feria Gourmet.

Ferias de artesanos y emprendedores.

Paseos gastronómicos.

Actividades recreativas en plazas y parques.

Recorridos turísticos gratuitos organizados por municipios.

El interior también tendrá propuestas

Más allá de la capital, la agenda se extiende a distintos municipios.

En San Pedro de Colalao podrá verse el mapping "Aparición de la Madre de Dios", mientras que El Cadillal, El Mollar y Lules mantendrán abiertas sus propuestas de turismo cultural, con museos y visitas guiadas durante todo el fin de semana largo.

Un fin de semana para disfrutar Tucumán

Con actividades gratuitas y pagas, espectáculos para todas las edades, recorridos históricos y una amplia programación cultural, Tucumán ofrece mucho más que los tradicionales actos por el Día de la Independencia. Tanto quienes visiten la provincia como los propios tucumanos encontrarán propuestas para disfrutar desde este jueves y durante todo el fin de semana largo de julio.