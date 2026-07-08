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8 de julio de 2026 - 18:51
Invierno.

Qué hacer en Jujuy este fin de semana largo: la agenda de actividades gratuitas del 9 al 12 de julio

Actos patrios, peñas, festivales gastronómicos, espectáculos, ferias, turismo y actividades para toda la familia forman parte de la agenda del fin de semana largo en distintos puntos de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
25 de mayo en Jujuy: bailaron ballets en la plaza belgrano

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El fin de semana largo por el Día de la Independencia llega con numerosas actividades en distintos puntos de la provincia. Desde los tradicionales desfiles del 9 de Julio hasta lanzamientos de temporada turística, ferias y recorridos por el patrimonio, estas son algunas de las propuestas para disfrutar sin pagar entrada.

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Jueves 9 de julio: desfiles, danzas y festejos patrios

Plaza que Danza, en San Salvador de Jujuy

La Plaza Belgrano será uno de los principales puntos de encuentro para celebrar el Día de la Independencia. Entre las 9 y las 14 habrá presentaciones de ballets folclóricos, música en vivo y propuestas gastronómicas para disfrutar en familia. La actividad es libre y gratuita.

  • Dónde: Plaza Belgrano.
  • Horario: de 9 a 14.

Maimará celebra con su tradicional desfile gaucho

Como cada 9 de Julio, las calles de Maimará recibirán el desfile cívico, escolar y gaucho, uno de los eventos más convocantes de la Quebrada. Participarán escuelas, agrupaciones tradicionalistas y vecinos.

  • Dónde: Maimará.
  • Horario: desde las 9.

El Carmen también tendrá acto patrio y desfile

La ciudad celebrará el Día de la Independencia con el tradicional acto protocolar y el posterior desfile de instituciones educativas y organizaciones locales.

  • Dónde: El Carmen.
  • Horario: desde las 10.

Yavi abre oficialmente la temporada turística

El histórico pueblo lanzará la temporada de invierno con espectáculos artísticos, feria de artesanos, comidas regionales y actividades para turistas.

  • Dónde: Yavi.
  • Horario: de 8 a 14.

La Agrupación Gaucha 9 de Julio festeja su aniversario

Las destrezas criollas y las actividades tradicionalistas serán protagonistas de una nueva celebración organizada por la agrupación gaucha.

  • Dónde: San Salvador de Jujuy.
  • Horario: desde las 13.

Viernes 10 de julio: comienza la temporada de invierno

La Quiaca también lanza su temporada

La ciudad fronteriza dará inicio a las vacaciones de invierno con actividades recreativas y culturales abiertas a vecinos y turistas.

  • Dónde: La Quiaca.
  • Horario: desde las 9.

Sábado 11 de julio: Purmamarca, Maimará y El Carmen

Huacalera presenta su agenda turística

Habrá música, propuestas culturales, feria de emprendedores y gastronomía para recibir a quienes visiten la Quebrada durante las vacaciones.

  • Dónde: Huacalera.
  • Horario: desde las 9

Purmamarca recibe el invierno con música y feria

Uno de los principales destinos turísticos de Jujuy lanzará oficialmente la temporada con espectáculos folclóricos, feria de artesanos y comidas regionales.

  • Dónde: Purmamarca.
  • Horario: 11.

Pre Masi Maky en Maimará

Artesanos, productores y emprendedores de la Quebrada se reunirán en una feria que podrá recorrerse durante todo el fin de semana.

  • Dónde: Maimará.
  • Horario: durante toda la jornada.

Peregrinación por los diques

La imagen de la Virgen de El Carmen recorre en catamarán las aguas del Dique Las Maderas (partiendo desde el 5to dedo) y en bote el Dique La Ciénaga; al llegar hasta el murallón la esperan gauchos y feligreses que la acompañan en procesión hasta la iglesia en el centro de la ciudad.

  • Dónde: El Carmen.
  • Horario: desde las 8.

Domingo 12 de julio: el Festival de la Empanada

Un clásico del invierno jujeño

La edición número 18 del Festival de la Empanada reunirá concursos, ballets folclóricos, artistas y un gran patio gastronómico. La entrada será libre y gratuita.

  • Dónde: Centro Cultural Manuel Belgrano.
  • Horario: desde las 11.

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