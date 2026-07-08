Qué hacer en Jujuy este fin de semana largo: la agenda de actividades gratuitas del 9 al 12 de julio

25 de mayo en Jujuy: bailaron ballets en la plaza belgrano

El fin de semana largo por el Día de la Independencia llega con numerosas actividades en distintos puntos de la provincia. Desde los tradicionales desfiles del 9 de Julio hasta lanzamientos de temporada turística, ferias y recorridos por el patrimonio, estas son algunas de las propuestas para disfrutar sin pagar entrada.

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La Plaza Belgrano será uno de los principales puntos de encuentro para celebrar el Día de la Independencia. Entre las 9 y las 14 habrá presentaciones de ballets folclóricos, música en vivo y propuestas gastronómicas para disfrutar en familia. La actividad es libre y gratuita.

Como cada 9 de Julio, las calles de Maimará recibirán el desfile cívico, escolar y gaucho, uno de los eventos más convocantes de la Quebrada. Participarán escuelas, agrupaciones tradicionalistas y vecinos.

La ciudad celebrará el Día de la Independencia con el tradicional acto protocolar y el posterior desfile de instituciones educativas y organizaciones locales.

Dónde: El Carmen.

El Carmen. Horario: desde las 10.

Yavi abre oficialmente la temporada turística

El histórico pueblo lanzará la temporada de invierno con espectáculos artísticos, feria de artesanos, comidas regionales y actividades para turistas.

Dónde: Yavi.

Yavi. Horario: de 8 a 14.

La Agrupación Gaucha 9 de Julio festeja su aniversario

Las destrezas criollas y las actividades tradicionalistas serán protagonistas de una nueva celebración organizada por la agrupación gaucha.

Dónde: San Salvador de Jujuy.

San Salvador de Jujuy. Horario: desde las 13.

Viernes 10 de julio: comienza la temporada de invierno

La Quiaca también lanza su temporada

La ciudad fronteriza dará inicio a las vacaciones de invierno con actividades recreativas y culturales abiertas a vecinos y turistas.

Dónde: La Quiaca.

La Quiaca. Horario: desde las 9.

Sábado 11 de julio: Purmamarca, Maimará y El Carmen

Huacalera presenta su agenda turística

Habrá música, propuestas culturales, feria de emprendedores y gastronomía para recibir a quienes visiten la Quebrada durante las vacaciones.

Dónde: Huacalera.

Huacalera. Horario: desde las 9

Purmamarca recibe el invierno con música y feria

Uno de los principales destinos turísticos de Jujuy lanzará oficialmente la temporada con espectáculos folclóricos, feria de artesanos y comidas regionales.

Dónde: Purmamarca.

Purmamarca. Horario: 11.

Pre Masi Maky en Maimará

Artesanos, productores y emprendedores de la Quebrada se reunirán en una feria que podrá recorrerse durante todo el fin de semana.

Dónde: Maimará.

Maimará. Horario: durante toda la jornada.

Peregrinación por los diques

La imagen de la Virgen de El Carmen recorre en catamarán las aguas del Dique Las Maderas (partiendo desde el 5to dedo) y en bote el Dique La Ciénaga; al llegar hasta el murallón la esperan gauchos y feligreses que la acompañan en procesión hasta la iglesia en el centro de la ciudad.

Dónde: El Carmen.

El Carmen. Horario: desde las 8.

Domingo 12 de julio: el Festival de la Empanada

Un clásico del invierno jujeño

La edición número 18 del Festival de la Empanada reunirá concursos, ballets folclóricos, artistas y un gran patio gastronómico. La entrada será libre y gratuita.