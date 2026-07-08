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8 de julio de 2026 - 18:51
FNE.

De los payasos a una morgue: así será el recorrido de la Escuela del Horror en Jujuy

La tradicional propuesta de la Escuela Provincial de Arte Nº1 vuelve este 9 y 10 de julio con nuevos escenarios de terror y actividades para toda la familia.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Escuela del Horror IMAGEN CREADA CON IA

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Este año, quienes se animen a recorrer el circuito encontrarán nuevas ambientaciones, personajes y desafíos pensados para sorprender al público.

De una morgue a una sala de payasos

Entre las principales novedades de esta edición se incorporan nuevos espacios temáticos como una morgue, un hospital psiquiátrico, una sala de payasos, además de sectores inspirados en caníbales, un matadero y los populares backrooms, tendencia que ganó popularidad en redes sociales y el cine.

Los propios alumnos son los encargados de crear cada escenario. Para lograr el efecto, oscurecen completamente las aulas y realizan el maquillaje de los personajes con prótesis, sangre falsa y efectos especiales que aprenden dentro de la institución. Según contaron, algunos maquillajes demandan más de una hora de preparación antes de abrir las puertas al público.

Un evento que ya es un clásico en Jujuy

La Escuela del Horror se convirtió en una de las actividades más esperadas durante las vacaciones de invierno. Participan estudiantes de todos los cursos, mientras que la promoción organiza el evento y destina lo recaudado a la construcción de su carroza para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Además, muchos egresados regresan cada año para colaborar con la producción, ya sea maquillando, armando la escenografía o ayudando durante el recorrido. Los estudiantes aseguraron que la propuesta está pensada para toda la familia y que incluso habrá un circuito adaptado para los más chicos.

Cuándo será y cuánto cuestan las entradas

La Escuela del Horror podrá visitarse este miércoles 9 y jueves 10 de julio, desde las 16, en la Escuela Provincial de Arte Nº1 "Medardo Pantoja", ubicada sobre calle General Güemes.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $3.000, mientras que en puerta costarán $4.000. Además, habrá una promoción de tres entradas por $10.000.

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