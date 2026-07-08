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8 de julio de 2026 - 15:46
Jujuy.

Feriados en San Salvador de Jujuy: cambios en el transporte, la recolección y los mercados

Durante los feriados del 9 y 10 de julio habrá unidades reducidas, horarios especiales y modificaciones en algunos servicios en San Salvador de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Así funcionarán los servicios municipales durante los feriados en San Salvador de Jujuy

Así funcionarán los servicios municipales durante los feriados en San Salvador de Jujuy

Este jueves 9 de julio, feriado nacional por el Día de la Independencia, y el viernes 10 de julio, declarado feriado puente con fines turísticos, habrá cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy, según detallaron desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.

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Transporte y estacionamiento durante el jueves 9

La Secretaría de Servicios Públicos confirmó que el transporte alternativo de pasajeros prestará servicio con Tarifa 2, mientras que el transporte urbano circulará con unidades reducidas.

Así funcionarán los servicios municipales durante los feriados en San Salvador de Jujuy

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Servicios previstos para el viernes 10

Durante el viernes 10 de julio, el transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 1 y el transporte urbano también circulará con unidades reducidas.

Los Ascensores Urbanos mantendrán su horario de 8 a 20 horas, mientras que el Sistema de Estacionamiento Tarifado funcionará con normalidad.

Cómo será la recolección municipal

La Dirección General de Higiene Urbana precisó que los servicios prestados por el municipio funcionarán de la misma manera durante ambas jornadas:

  • Recolección de residuos domiciliarios: normal.
  • Servicio especial: normal.
  • Limpieza y barrido: servicio reducido.

El cronograma de LIMSA para el jueves 9

La empresa LIMSA informó que durante el jueves 9 de julio la recolección domiciliaria, comercial y de residuos patógenos funcionará con normalidad. También serán normales el barrido en el microcentro y la ex Terminal, junto con el servicio de contenedores municipales. Por otra parte, no habrá barrido manual ni recolección de malezas y escombros.

Servicios de LIMSA durante el viernes 10

Para el viernes 10, LIMSA mantendrá con normalidad la recolección domiciliaria, comercial y de residuos patógenos.

También funcionarán normalmente los contenedores, el barrido manual, la recolección de malezas y escombros y el barrido en el microcentro y la ex Terminal.

La Municipalidad recordó la importancia de respetar los días y horarios establecidos para disponer los residuos, con el objetivo de contribuir a la limpieza de la ciudad y promover hábitos responsables entre los vecinos. Ante cualquier consulta, se encuentra habilitada la línea telefónica 388-3131807.

Horarios de los mercados municipales

La Dirección de Mercados, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informó que los mercados municipales atenderán tanto el jueves 9 como el viernes 10 de julio, de 7 a 13 horas. La actividad comercial se retomará con normalidad el sábado 11 de julio, en los horarios habituales.

Cementerios abiertos durante ambas jornadas

La Dirección de Cementerios indicó que los cementerios municipales permanecerán abiertos para visitas de 8 a 18 horas durante ambos días. La administración atenderá al público de 8 a 13 horas.

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