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7 de julio de 2026 - 10:03
Jujuy.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy se adhiere al asueto por el partido de la Selección Argentina

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la adhesión al asueto dispuesto por el Gobierno de la Provincia por el partido de la Selección Argentina frente a Egipto.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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En este marco, indicaron que las dependencias municipales cesarán sus actividades habituales desde el horario establecido. No obstante, el Municipio expresó que garantizará la continuidad de los servicios esenciales mediante la conformación de guardias en aquellas áreas que cumplen funciones imprescindibles para la comunidad.

"Las distintas unidades de organización responsables de estos servicios mantendrán personal afectado para asegurar el normal funcionamiento de las prestaciones indispensables durante la jornada", indicaron en un comunicado.

La medida alcanzará a la administración pública provincial y al ámbito educativo desde el mediodía. Además, el Poder Ejecutivo invitó a los demás poderes del Estado a adherir a la decisión.

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