La Municipalidad de San Salvador de Jujuy se adhiere al asueto por el partido de la Selección Argentina

El intendente de San Salvador, Raúl Jorge, dispuso el pase a planta permanente de 42 agentes jornalizados.

En este marco, indicaron que las dependencias municipales cesarán sus actividades habituales desde el horario establecido. No obstante, el Municipio expresó que garantizará la continuidad de los servicios esenciales mediante la conformación de guardias en aquellas áreas que cumplen funciones imprescindibles para la comunidad.

"Las distintas unidades de organización responsables de estos servicios mantendrán personal afectado para asegurar el normal funcionamiento de las prestaciones indispensables durante la jornada", indicaron en un comunicado.

Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio El Gobierno de Jujuy dispuso asueto administrativo y escolar desde las 12 de este martes 7 de julio de 2026, con motivo del partido que la Selección Argentina disputará ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La medida alcanzará a la administración pública provincial y al ámbito educativo desde el mediodía. Además, el Poder Ejecutivo invitó a los demás poderes del Estado a adherir a la decisión.

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