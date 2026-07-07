Rige alerta por temperaturas extremas por frío en Jujuy: qué zonas están afectadas

Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy

Jujuy se encuentra nuevamente bajo una alerta amarilla por temperaturas extremas, de acuerdo con el mapa actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia comprende principalmente zonas del centro, sur y este de la provincia, donde se esperan condiciones de frío que podrían afectar a los grupos más vulnerables.

Jujuy bajo alerta amarilla por frío extremo Qué zonas de Jujuy están bajo alerta Según el mapa difundido por el organismo nacional, el área marcada con nivel amarillo abarca sectores cercanos a:

San Salvador de Jujuy

Palpalá

El Carmen

San Antonio

Santa Clara

Sectores del centro y este provincial En tanto, gran parte de la Puna y la Quebrada de Humahuaca permanece dentro del nivel verde, sin alerta activa por temperaturas extremas en la actualización observada.

Qué significa la alerta amarilla por frío El nivel amarillo indica que las bajas temperaturas pueden producir un efecto leve a moderado en la salud. Aunque el riesgo no alcanza los niveles más elevados, el frío puede resultar peligroso para determinados sectores de la población.

Los principales grupos de riesgo son: Niños y bebés

Personas mayores de 65 años

Personas con enfermedades crónicas

Personas en situación de calle o con dificultades para calefaccionar sus hogares Recomendaciones ante las bajas temperaturas Frente a estas condiciones, se recomienda utilizar ropa adecuada, evitar exposiciones prolongadas al frío y mantener los ambientes calefaccionados de manera segura. También es importante consumir bebidas calientes, mantener una alimentación adecuada y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que presenten síntomas relacionados con las bajas temperaturas. Ante una emergencia o la aparición de signos como temblores persistentes, somnolencia, confusión o dificultad para movilizarse, se debe solicitar asistencia médica.

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