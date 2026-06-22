Jujuy está bajo alerta amarillo por el frío

El invierno comenzó oficialmente este domingo 21 de junio y lo hizo acompañado de un lunes muy frío en la provincia. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Metereológico Nacional (SMN) durante los próximos días se registrará el ingreso de un frente frío que provocará lluvias, jornadas inestables y mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 0°C en distintas zonas de la provincia.

Jujuy. Llega un frente frío a Jujuy y se esperan mínimas bajo cero: cómo va a seguir el tiempo

Jujuy. Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cuándo y para qué zonas

El mapa de las alertas por frío extremo en la Argentina.

En este sentido, desde el SMN se emitió un informe durante la tarde de este lunes en el cual parte de Jujuy se encuentra con alerta amarilla por temperaturas extremas que se mantendrían toda la semana.

En relación a las zonas afectadas, el Servicio Meteorológico (SMN) nacional alerta en: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara

Alerta Nivel Amarillo

De acuerdo al informe del SMN, el nivel amarillo puede tener un efecto leve a moderado en la salud ya que las bajas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Pronostico semanal

Para el martes 23 el Servicio Metrológico Nacional adelanta una mínima de 3° y máxima de 13° con cielo cubierto pero sin lluvias.

El miércoles la mínima bajaría un poco llegando a 1° con cielo despejado. Se espera que salga el sol y la máxima llegaría a los 15°.

Aquí algunos hábitos que te pueden ayudar a mantener tu bienestar emocional en estos meses de frío.

El jueves y viernes las mínimas estarán en los 4° y lás máximas entre 14 y 17° con cielo despejado.

En tanto el sábado la mínima será de 2° y la máxima de 18° y el domingo 5° de mínima y 18° de máxima. No se esperan lluvias el fin de semana y el cielo estará parcialmente nublado.