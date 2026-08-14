FNE 2026: Eugenia Quevedo estará en la Elección Provincial

Eugenia Quevedo en la FNE 2026.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) tendrá una noche especial con la presentación de Euge Quevedo y la banda de Carlitos durante la Elección Provincial, uno de los eventos centrales de la celebración estudiantil en Jujuy.

La artista se presentará el lunes 21 de septiembre, desde las 21 horas, en Ciudad Cultural, donde se realizará la elección de la representante provincial.

El evento contará con entrada libre y reunirá a estudiantes, familias y público en general para disfrutar de una de las jornadas principales de la FNE 2026.

¿Quién es Euge Quevedo? Eugenia Quevedo es una cantante argentina nacida en San Luis y criada en Córdoba. Es una de las voces femeninas más reconocidas del cuarteto y actualmente integra La Banda de Carlitos, donde se consolidó como una de las principales figuras del género.

La artista comenzó su carrera desde muy joven y participó en programas como Talento Argentino y La Voz Argentina. En 2014 lanzó su primer disco como solista, Mi sueño, y en 2017 recibió un Premio Carlos Gardel por No ha sido fácil. Su vínculo con La Banda de Carlitos comenzó con una colaboración en 2018 y posteriormente se incorporó de manera oficial a la agrupación. Desde entonces, su carrera tomó mayor impulso dentro del cuarteto cordobés. Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - Estadio 23 de Agosto con la presentación de Tan Bionica

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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