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8 de agosto de 2026 - 10:12
Jujuy.

FNE 2026: avanza a pleno el casting para la Elección Nacional

Más de 700 estudiantes ya se preinscribieron para formar parte del elenco artístico de la FNE 2026. El casting se realiza este sábado en el Centro de Innovación Educativa y definirá a los jóvenes que subirán al escenario.

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Por  Verónica Pereyra
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La convocatoria se desarrolla en el Centro de Innovación Educativa, ex Infinito por Descubrir, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades y buscar un lugar en uno de los espectáculos centrales de la fiesta estudiantil.

Las inscripciones presenciales comenzaron a las 10 y se extenderán aproximadamente hasta las 11.30. Luego, los participantes aprenderán una coreografía especialmente preparada para el casting y, alrededor de las 13 o 13.30, comenzarán las evaluaciones.

Qué buscan en los estudiantes que participan

Aunque la danza será protagonista y cerca del 90% de los participantes será evaluado principalmente en esa disciplina, el casting también está abierto a otros talentos. Hay jóvenes vinculados al canto, la música y distintas expresiones artísticas.

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De hecho, entre los inscriptos de este año ya hay una estudiante que se presentará con su talento para tocar el charango.

El equipo evaluador estará encabezado por el productor general del show, Gustavo Guzmán, junto al coreógrafo Maximiliano Ruiz. Más allá de la técnica, uno de los aspectos centrales será la actitud, la personalidad y la presencia escénica de cada estudiante.

Desde la organización remarcaron que equivocarse durante la coreografía o ponerse nervioso no significa quedar afuera. La técnica puede perfeccionarse durante los ensayos, mientras que la predisposición y la personalidad son aspectos que buscan detectar desde el primer momento.

Entre 100 y 140 estudiantes llegarán al elenco

La cantidad de jóvenes que finalmente serán seleccionados será mucho menor que la de participantes del casting. El equipo trabaja con un elenco de entre 100 y 120 estudiantes, aunque el número puede ampliarse hasta unos 140.

Los elegidos formarán parte de los espectáculos de las elecciones Provincial y Nacional y comenzarán rápidamente con una intensa etapa de preparación.

Los ensayos diarios arrancarán el lunes 10 de agosto y continuarán hasta las presentaciones centrales. La Elección Provincial será el 21 de agosto, mientras que la Elección Nacional está prevista para el 25 de agosto.

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La propuesta busca que estudiantes que muchas veces tienen su primer acercamiento a una experiencia artística de esta magnitud puedan participar de un espectáculo con una puesta profesional.

Para quienes participan del casting, la recomendación es asistir con ropa cómoda, una botella de agua, algo para comer y haber desayunado bien, ya que la jornada puede extenderse durante varias horas.

Así, con cientos de jóvenes preparados para mostrar su talento, la FNE 2026 comienza a definir uno de los grandes componentes de sus noches centrales: el elenco que llevará música, danza y creatividad al escenario de la Elección Nacional.

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