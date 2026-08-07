FNE 2026: más de 700 estudiantes se anotaron para el casting de la Elección Nacional

FNE 2026: este sábado se realiza el casting para la Elección Nacional y Provincial - Imagen de archivo

La FNE 2026 comienza a darle forma a uno de sus momentos más esperados: los espectáculos de las elecciones Provincial y Nacional. Este sábado 8 de agosto , estudiantes de diferentes puntos de Jujuy participarán del casting que definirá parte del elenco que subirá al escenario durante las noches centrales de la FNE.

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La convocatoria será en el Centro de Innovación Educativa, ex Infinito por Descubrir , y ya generó una importante expectativa. Según explicó Gustavo Guzmán, productor general del show de la Elección Nacional a Representante , hasta este jueves había cerca de 700 jóvenes preinscriptos .

“Es una nueva convocatoria a todos los estudiantes para que puedan venir a expresarse. Es un espacio que se fue creando a través de los años para que los chicos puedan expresarse artísticamente”, señaló Guzmán.

El productor remarcó que la propuesta va más allá de quedar o no seleccionado. El casting también busca convertirse en una jornada en la que los estudiantes puedan mostrar aquello que saben hacer, descubrir nuevas posibilidades y compartir sus diferentes expresiones artísticas.

Cómo será el casting de este sábado

Las inscripciones comenzarán a las 10 de la mañana y se extenderán aproximadamente hasta las 11.30, por lo que desde la organización recomendaron llegar temprano.

Después comenzará una instancia de marcación y aprendizaje de la coreografía que deberán interpretar los participantes. Ese trabajo se desarrollará hasta alrededor de las 13 o 13.30, momento en el que comenzarán las evaluaciones.

A diferencia de otras ediciones en las que los jóvenes podían llegar con una coreografía preparada desde sus casas, en esta oportunidad la secuencia de baile será enseñada directamente durante la jornada.

“La danza tiene que ver con lo que nosotros marcamos porque es específico para lo que después queremos realizar. Tenemos que ver esa actitud”, explicó Guzmán.

La evaluación estará a cargo del propio productor junto a Maximiliano Ruiz, coreógrafo que desde hace años forma parte del equipo artístico de la FNE.

No solo buscan bailarines: canto, música y otros talentos

Aunque alrededor del 90% de los participantes suelen ser evaluados principalmente en danza, la convocatoria no está cerrada exclusivamente al baile.

Guzmán contó que año tras año aparecen talentos y disciplinas diferentes que incluso pueden terminar modificando o aportando nuevas ideas al espectáculo. Entre las preinscripciones de este año, por ejemplo, ya saben que participará una estudiante que toca el charango.

También pueden presentarse jóvenes vinculados al canto u otras expresiones artísticas. En esos casos deberán informar cuál es su especialidad y podrán mostrar lo que hayan preparado.

“Siempre tratamos de estar abiertos a aquello que no es lo que regularmente estamos mirando. Si veo un chico que tiene una particularidad y un talento específico, claramente empieza también a ser parte de esa historia que está en construcción”, detalló.

Actitud y personalidad, dos claves para quedar en el elenco

Uno de los puntos que más tendrá en cuenta el equipo al momento de seleccionar a los participantes será la actitud sobre el escenario.

Guzmán aclaró que una equivocación durante la coreografía o los nervios propios del casting no necesariamente significarán quedar afuera. La técnica puede trabajarse durante los ensayos, pero buscan detectar desde el primer encuentro la predisposición, la presencia escénica y la personalidad de cada estudiante.

“Principalmente evaluamos esa predisposición al hacer, más allá de la técnica, porque la técnica se puede mejorar. Uno ya ve esa actitud y la imagina arriba del escenario”, explicó.

Por eso, el productor recomendó que los jóvenes intenten mostrar su propia impronta incluso frente a los nervios: “Mostrar tu personalidad siempre es muy importante. Eso hace que puedas lucirte más allá de la técnica”.

Entre 100 y 140 estudiantes formarán parte de los shows

No hubo un límite para las preinscripciones, pero la cantidad de estudiantes que finalmente integrarán el proyecto será considerablemente menor.

El equipo trabaja con una capacidad que ronda entre 100 y 120 integrantes, aunque Guzmán indicó que en determinadas ocasiones el número puede ampliarse y llegar aproximadamente a 140 jóvenes.

El grupo estará vinculado a los espectáculos de las elecciones Provincial y Nacional. Algunos de los estudiantes elegidos para el show nacional también podrán participar de la presentación provincial.

La particularidad es que se busca alcanzar un resultado profesional con un elenco conformado principalmente por estudiantes que, en muchos casos, todavía están dando sus primeros pasos en una experiencia artística de estas características.

“Es un espectáculo con una característica muy particular: está integrado por estudiantes que son amateur y, sin embargo, uno intenta hacer un show absolutamente profesional”, destacó.

Ensayos diarios y un show que ya empieza a tomar forma

Una vez definido el elenco, el trabajo avanzará rápidamente. Desde el lunes 10 de agosto comenzarán los ensayos diarios, que continuarán sin interrupciones rumbo a las dos grandes presentaciones.

La Elección Provincial está prevista para el 21 de agosto, mientras que la Elección Nacional será el 25 de agosto.

Durante ese período, el equipo artístico acompañará a los estudiantes para trabajar coreografías, desplazamientos, técnica y construcción escénica. Guzmán explicó que cuenta con un grupo de profesionales que lo acompaña desde hace años y que cumple también una tarea formativa durante todo el proceso.

En algunas ediciones pueden incorporarse artistas profesionales para reforzar sectores puntuales del espectáculo, aunque el corazón del elenco seguirá estando conformado por los propios estudiantes.

Sobre la temática y las sorpresas preparadas para este año, Guzmán evitó adelantar demasiados detalles, pero confirmó que las ideas ya comenzaron a desarrollarse.

El concepto estará atravesado por la creatividad y por la posibilidad de relacionar diferentes expresiones artísticas con el trabajo que realizan los estudiantes durante la propia FNE.

“No es una fiesta solamente de festejo o algarabía, sino también es una fiesta de creación. Tenemos diez días de desfile donde todo el tiempo estamos viendo creaciones en movimiento y eso parte de los estudiantes”, sostuvo.

Qué tienen que llevar los estudiantes al casting

Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda, una botella para mantenerse hidratados y haber desayunado correctamente antes de comenzar la actividad.

También aconsejaron llevar algo para comer teniendo en cuenta que la selección puede extenderse durante varias horas y concurrir con indumentaria adecuada para las condiciones de temperatura de la jornada.

Además, Guzmán insistió en que los participantes lleguen temprano, ya que el período de inscripción presencial será breve y luego comenzará inmediatamente el aprendizaje de las coreografías.