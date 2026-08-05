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5 de agosto de 2026 - 11:53
FNE 2026

FNE 2026: cómo colaborar con el carruaje del Martín Pescador

En el marco de la FNE 2026, los carroceros del Colegio Martín Pescador comenzaron una campaña para reunir materiales reciclados.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Materiales del Martín Pescador para la FNE 2026. (Imagen generada con inteligencia artificial)

Materiales del Martín Pescador para la FNE 2026. (Imagen generada con inteligencia artificial)

A medida que avanza la FNE 2026, los canchones de Jujuy se llenan de actividad y creatividad. En el Colegio Martín Pescador, los estudiantes ya trabajan en el carruaje que representará a la institución y convocan a vecinos, familias y comercios a colaborar con materiales reciclables que resultan esenciales para el proyecto.

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Los materiales que necesita el Martín Pescador

Los carroceros reciben:

  • Cáscaras de maní.
  • Botellas plásticas de 3 litros sin aplastar.
  • Cartón grande.
  • Tapitas de botellas.
  • Rollos de papel higiénico.
  • Latinchas.

Cada uno de estos materiales tendrá un uso específico durante la elaboración del carruaje, desde la estructura hasta los detalles decorativos que caracterizan a este tipo de proyectos.

Cómo acercar las donaciones

Las personas que quieran colaborar pueden llevar los materiales al Colegio Martín Pescador, ubicado en Juanita Stevens 1350, en San Salvador de Jujuy.

Cada aporte representa una ayuda para que los carroceros continúen avanzando en el canchón y puedan concretar el proyecto con el que participarán de la FNE 2026.

Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista al 388 500-7777. En TodoJujuy difundimos la convocatoria para que más personas conozcan las necesidades de los carroceros y puedan colaborar con cada institución.

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