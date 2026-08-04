FNE 2026: los vecinos pueden colaborar con el Bachi 19 de Yala

La FNE 2026 ya se vive en cada canchón de la provincia y el Bachillerato 19 de Yala trabaja en el carruaje con el que buscará representar a la institución durante los desfiles estudiantiles. Para seguir avanzando con el proyecto, los carroceros iniciaron una campaña de recolección de materiales reciclados e invitan a la comunidad a sumarse.

Además de ayudar a reducir los costos de construcción, el uso de materiales reutilizables promueve el cuidado del ambiente y permite transformar elementos de uso cotidiano en parte del diseño del carruaje.

Cada uno de estos materiales será utilizado en distintas etapas del armado del carruaje, desde la estructura hasta los detalles decorativos.

Dónde dejar las donaciones

Los materiales pueden acercarse al Bachillerato 19 de Yala, ubicado sobre Domingo Faustino Sarmiento s/n, en Yala.

La institución recibe las donaciones de 8:30 a 13:00, horario en el que los estudiantes continúan con las tareas en el canchón rumbo a la FNE 2026.

Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista al 388 500-7777. En TodoJujuy difundimos la convocatoria para que más personas conozcan qué necesitan los carroceros y puedan colaborar con cada institución.