martes 04 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de agosto de 2026 - 09:14
Jujuy.

FNE 2026: los vecinos pueden colaborar con el Bachi 19 de Yala

De cara a la FNE 2026, los carroceros del Bachillerato 19 de Yala convocan a la comunidad a donar materiales reciclados.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Materiales que pide el Bachillerato 19 de Yala (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

Materiales que pide el Bachillerato 19 de Yala (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

La FNE 2026 ya se vive en cada canchón de la provincia y el Bachillerato 19 de Yala trabaja en el carruaje con el que buscará representar a la institución durante los desfiles estudiantiles. Para seguir avanzando con el proyecto, los carroceros iniciaron una campaña de recolección de materiales reciclados e invitan a la comunidad a sumarse.

Lee además
Materiales para la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: los materiales que necesita cada colegio para su carroza
Materiales para el colegio Remedios de Escalada para la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: el Remedios de Escalada pide materiales para su carruaje

Además de ayudar a reducir los costos de construcción, el uso de materiales reutilizables promueve el cuidado del ambiente y permite transformar elementos de uso cotidiano en parte del diseño del carruaje.

Materiales que reciben los carroceros

Quienes deseen colaborar pueden donar:

  • Botellas plásticas.
  • Latas.
  • Cartones duros y grandes.
  • Revistas o diarios.
  • Tapitas.
  • Chapitas de cerveza.
  • CDs.
  • Rollos de papel higiénico o servilletas.
  • Tul.

Cada uno de estos materiales será utilizado en distintas etapas del armado del carruaje, desde la estructura hasta los detalles decorativos.

Dónde dejar las donaciones

Los materiales pueden acercarse al Bachillerato 19 de Yala, ubicado sobre Domingo Faustino Sarmiento s/n, en Yala.

La institución recibe las donaciones de 8:30 a 13:00, horario en el que los estudiantes continúan con las tareas en el canchón rumbo a la FNE 2026.

Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista al 388 500-7777. En TodoJujuy difundimos la convocatoria para que más personas conozcan qué necesitan los carroceros y puedan colaborar con cada institución.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: los materiales que necesita cada colegio para su carroza

FNE 2026: el Remedios de Escalada pide materiales para su carruaje

FNE 2026: la Provincial 1 lanzó una campaña para reunir materiales

FNE 2026: el Gianelli apuesta al reciclaje para darle forma a su carruaje

FNE 2026: abrieron el casting para integrar el elenco

Lo que se lee ahora
Imagen de archivo de un incendio en Jujuy video
SMN.

Jujuy está bajo alerta alta y extrema por peligro de incendios: cuáles son las zonas de riesgo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Escuela de Comercio de Perico: Alumna fue golpeada y herida afuera de un colegio
Policiales.

Violento ataque a una alumna en Perico: realizaron 4 allanamientos con 6 demorados

Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño
Celebración.

Jujuy tendrá el primer Festival Nacional del Éxodo

Rescate en Tilcara.
Jujuy.

Tilcara: rescataron a un turista japonés tras desbarrancarse camino a Punta Corral

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa). video
Clima.

Por qué el viento norte pega tan fuerte en Jujuy: la explicación de un geólogo

Escuela - Foto de archivo

Paro docente: el Gobierno de Jujuy informó un 12,4% de adhesión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel