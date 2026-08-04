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4 de agosto de 2026 - 09:00
FNE 2026.

FNE 2026: el Gianelli apuesta al reciclaje para darle forma a su carruaje

Los carroceros del Colegio Antonio María Gianelli se preparan para la FNE 2026 y necesitan la colaboración de la comunidad para reunir materiales reciclados que les permitan avanzar con su carruaje.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Los materiales que necesita el Gianelli para la FNE 2026 (Imagen generada con inteligencia artificial).

Los materiales que necesita el Gianelli para la FNE 2026 (Imagen generada con inteligencia artificial).

La FNE 2026 ya pone en movimiento a los carroceros del Colegio Antonio María Gianelli, que trabajan en el canchón para darle forma al carruaje con el que representarán a la institución. En esta etapa, los estudiantes necesitan distintos elementos que pueden reutilizarse y convocan a vecinos y familias a sumarse con donaciones.

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El reciclaje cumple un rol clave durante la construcción. Recuperar materiales que de otra manera terminarían como residuos permite reducir los costos del proyecto y, a la vez, fomentar prácticas que contribuyen al cuidado del ambiente.

Qué recibe el Gianelli para su carruaje

La lista de elementos solicitados incluye:

  • Botellas de plástico.
  • Cartón duro.
  • Votos.
  • Telgopor.
  • Frascos de mermelada o café de vidrio.
  • Bolsas de colores celestes, blancas, lilas y verdes.
  • Rollos de papel higiénico.
  • CDs.
  • Maples de huevo morados y verdes.

Estos materiales tendrán diferentes usos a medida que avance el trabajo de los carroceros y servirán para crear distintas partes y detalles del proyecto.

Dónde llevar los materiales

Quienes tengan algunos de los elementos solicitados y quieran colaborar pueden acercarlos al Colegio Antonio María Gianelli, ubicado en Venezuela 1085, barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy.

Cada donación permite disminuir los gastos que afrontan los estudiantes y contribuye a que el carruaje continúe tomando forma de cara a los desfiles de septiembre.

Si tu colegio participa de la FNE 2026 y todavía necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista al 388 500-7777. En TodoJujuy difundimos los pedidos para que la comunidad conozca las necesidades de los carroceros y pueda colaborar.

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