FNE 2026: así podés ayudar al carruaje de la Escuela Marina Vilte

La FNE 2026 ya se vive con intensidad en los canchones de los establecimientos educativos de Jujuy. En la Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte", los estudiantes ya comenzaron a trabajar en el carruaje que representará a la institución y solicitaron la ayuda de la comunidad para reunir materiales reciclados.
La campaña busca no solo reducir los costos que implica la construcción del carruaje, sino también promover la reutilización de elementos que pueden tener una segunda vida gracias al trabajo y la creatividad de los carroceros.
Materiales que necesita la Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
Los estudiantes reciben los siguientes materiales reciclables:
- Latas de gaseosa, cerveza o energizantes.
- Tubitos de papel higiénico o servilleta.
- Bandejas de telgopor descartables.
- Latinchas (tapitas de envases de vidrio).
Cada uno de estos materiales será utilizado en distintas etapas del armado del carruaje, desde la estructura hasta los detalles de terminación.
Dónde acercar las donaciones
Las personas interesadas en colaborar pueden llevar los materiales a la Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte", ubicada en Monterrico 1223, en Alto Comedero.
La recepción de donaciones se realiza de lunes a viernes, de 7 a 22, facilitando que vecinos, familias y comercios puedan acercar su colaboración en distintos horarios.
Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista al 388 500-7777. En TodoJujuy difundimos la convocatoria para que más personas conozcan qué necesitan los carroceros y puedan colaborar con cada institución.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.