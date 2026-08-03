FNE 2026: así podés ayudar al carruaje de la Escuela Marina Vilte

Los materiales que necesita la escuela Marina Vilte para la FNE 2026 (Imagen generada con inteligencia artificial).

La FNE 2026 ya se vive con intensidad en los canchones de los establecimientos educativos de Jujuy. En la Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte", los estudiantes ya comenzaron a trabajar en el carruaje que representará a la institución y solicitaron la ayuda de la comunidad para reunir materiales reciclados.

La campaña busca no solo reducir los costos que implica la construcción del carruaje, sino también promover la reutilización de elementos que pueden tener una segunda vida gracias al trabajo y la creatividad de los carroceros.

Cada uno de estos materiales será utilizado en distintas etapas del armado del carruaje, desde la estructura hasta los detalles de terminación.

Dónde acercar las donaciones

Las personas interesadas en colaborar pueden llevar los materiales a la Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte", ubicada en Monterrico 1223, en Alto Comedero.

La recepción de donaciones se realiza de lunes a viernes, de 7 a 22, facilitando que vecinos, familias y comercios puedan acercar su colaboración en distintos horarios.

Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista al 388 500-7777. En TodoJujuy difundimos la convocatoria para que más personas conozcan qué necesitan los carroceros y puedan colaborar con cada institución.