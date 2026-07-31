FNE 2026: buscan donaciones para el carruaje de la Escuela Provincial de Artes

Con el inicio de los trabajos en los canchones, la FNE 2026 ya se vive en cada establecimiento educativo de Jujuy. En la Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja", los carroceros trabajan en la construcción del carruaje que representará a la institución y solicitaron la colaboración de vecinos y familias para reunir materiales reciclados, fundamentales para continuar con el proyecto.

Qué materiales necesita la Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" La institución recibe los siguientes elementos:

Botellas plásticas lisas de 3 litros.

Bolsas de plástico.

CDs.

Tapas de botellas.

Corchos.

Latitas de aluminio.

Botones.

Papel blanco para fotocopias. La reutilización de estos materiales permite dar forma a distintas partes del carruaje y, al mismo tiempo, disminuir los costos que implica su elaboración. Además, el reciclaje es una práctica que acompaña desde hace años la construcción de carrozas y carruajes en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Materiales de la EPA para la FNE 2026. Dónde acercar las donaciones Quienes quieran colaborar pueden llevar los materiales a la Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja", ubicada en General Güemes Nº 1064, en San Salvador de Jujuy.

Los carroceros agradecen cada aporte, ya que cada elemento recibido contribuye a que el proyecto continúe creciendo y pueda concretarse de cara a los desfiles de la FNE 2026. Mandanos los materiales que necesita tu colegio por WhatsApp al 3885007777.

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