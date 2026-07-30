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30 de julio de 2026 - 19:07
Jujuy.

FNE 2026: candidatas de la Escuela Normal Superior

La elección se realizará el 7 de agosto en Akropolis. La institución presentó oficialmente a las estudiantes para la FNE 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas de la Escuela Normal para la FNE 2026.

Candidatas de la Escuela Normal para la FNE 2026.

La Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" presentó oficialmente a las estudiantes que participarán de la elección de representante, uno de los eventos más esperados por la comunidad educativa en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026).

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Este año, la institución contará con 46 candidatas, quienes serán protagonistas de una noche que combinará música, baile y la participación de los distintos cursos. Durante la presentación también fueron dados a conocer los pajes que acompañarán la celebración.

La elección de la nueva representante se llevará a cabo el jueves 7 de agosto, desde las 21, en el complejo Akropolis, donde estudiantes, docentes, familias y exalumnos acompañarán a las jóvenes en una de las actividades más tradicionales del calendario estudiantil.

Bárbara Burgos - Representante 2025.

Bárbara Burgos - Representante 2025.

Las candidatas de la Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti"

  1. Kiara Cruz
  2. Fiorella Almirón Escobar
  3. Reina Martínez
  4. Elisa Benítez
  5. Mylena Rúa
  6. Jazmín Flores
  7. Nayeli Mamaní
  8. Sofía Cárdenas
  9. Oriana Abachino
  10. Lara Ledesma
  11. Rocío Arias
  12. Jazmín Flores
  13. Mía Vargas
  14. Ámbar Aramayo
  15. Violeta Dávila
  16. Amira Calapeña
  17. Johanna Pujol
  18. Candela Velázquez
  19. Yael Heredia
  20. Tiziana Núñez
  21. Gianna Narvaja
  22. Andrea Martínez
  23. Antonella López
  24. Amanda Valiente
  25. Anabella Rivero
  26. Luisana Alfaro
  27. Valentina Arena
  28. Fiorella Benacchio
  29. Giuliana Figueroa
  30. Solana Hurtado
  31. Valentina Arraya
  32. Celeste Carrizo
  33. Estefanía Vedia
  34. Ariana Montolla
  35. Morena Lazcano
  36. Agustina Tejerina
  37. Delfina Carrizo
  38. Josefina Llanes
  39. Luisana Fernández
  40. Zoe Barrientos
  41. Sofía Kukoc Juárez
  42. Tatiana Quipildor
  43. Milagros Mamaní
  44. Juliana Cabaña
  45. Alexandra Goncharov
  46. Jocelyn Cruz

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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