FNE 2026: candidatas de la Escuela Normal Superior

La Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" presentó oficialmente a las estudiantes que participarán de la elección de representante, uno de los eventos más esperados por la comunidad educativa en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026).
Este año, la institución contará con 46 candidatas, quienes serán protagonistas de una noche que combinará música, baile y la participación de los distintos cursos. Durante la presentación también fueron dados a conocer los pajes que acompañarán la celebración.
La elección de la nueva representante se llevará a cabo el jueves 7 de agosto, desde las 21, en el complejo Akropolis, donde estudiantes, docentes, familias y exalumnos acompañarán a las jóvenes en una de las actividades más tradicionales del calendario estudiantil.
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