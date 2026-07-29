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29 de julio de 2026 - 21:47
Jujuy.

Caso Matías Jurado: este viernes habrá una audiencia clave

El abogado defensor de Matías Jurado, confirmó que este viernes habrá una nueva audiencia sobre el caso que investiga cinco crímenes en Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

El abogado defensor de Matías Jurado, Roberto Savio, aseguró que “estamos en un momento bisagra”, y detalló que “se ha fijado una próxima audiencia a celebrarse el día viernes, que es previa a realizarse la audiencia intermedia de control de acusación, que es la que nos prepara o nos pone en situación de fijación del debate oral”.

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Se convocó desde el Ministerio Público de la Acusación a personas que hayan presentado información de situación de desaparición o ausencia de familiares. “Esto fue culminado, ya están presentados los informes, fueron evaluados por el equipo de la defensa y resta que nos notifiquen una pieza escrita que se denomina requerimiento de citación a juicio, que es la pieza acusatoria con la cual se va a discutir el esquema judicial de la causa, tal cual viene formulada la imputación original”.

“Se debe garantizar siempre la participación de las personas sometidas a proceso, justamente porque son los actos en los cuales se materializa el derecho a defenderse, sin perjuicio de que se use de manera efectiva por parte de su titular o no, y acompañado de la figura del abogado o abogada defensor para garantizar la defensa técnica”, cerró Savio en dialogo exclusivo con Canal 4 y TodoJujuy.

Cómo comenzó la causa

El caso Matías Jurado comenzó como una investigación por personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad y terminó convirtiéndose en una de las causas criminales más impactantes de Jujuy y que tuvo repercusión nacional.

El seguimiento de sus últimos movimientos, el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas investigativas condujeron a los investigadores hasta una vivienda ubicada en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. En ese domicilio residía Matías Jurado, quien fue detenido el 30 de julio de 2025.

Dentro de la propiedad se encontraron restos óseos, fragmentos de piel humana, rastros de sangre, prendas quemadas, herramientas y otros elementos que permitieron vincular el lugar con diferentes desapariciones. Los investigadores secuestraron ropa quemada, herramientas y otros objetos que fueron sometidos a pericias. La presencia de material biológico perteneciente a distintas personas generó la hipótesis de que no se trataba de un único hecho.

El testimonio del sobrino de Matías Jurado

El joven declaró en Cámara Gesell, y según su testimonio, los viernes “pasaban cosas malas” y Jurado llevaba personas al domicilio. La investigación busca determinar cómo las víctimas habrían llegado hasta el domicilio, qué ocurrió dentro de la propiedad y si existieron otras personas afectadas que todavía no pudieron ser identificadas.

Las cinco víctimas confirmadas

Hasta el último tramo de la investigación relevada, la Justicia confirmó la identidad de cinco víctimas vinculadas con los rastros encontrados en la casa de Matías Jurado: Jorge Omar Anachuri; Sergio Alejandro Sosa; Miguel Ángel Quispe; Juan José Ponce y Juan Carlos González.

Matías Jurado permanece alojado en el Penal de Gorriti. De acuerdo con lo informado durante la investigación, se encuentra bajo una modalidad de aislamiento y máxima seguridad. A un año del allanamiento y de la detención, la causa se encamina hacia la instancia de juicio oral.

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