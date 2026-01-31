sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 08:47
Causa.

Matías Jurado, su vida en la cárcel y el día a día del presunto asesino serial

La causa Matías Jurado avanza con el presunto asesino serial de Alto Comedero detenido en el penal de Gorriti.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Matías Jurado en prisión

Matías Jurado en prisión

Matías Jurado sigue alojado en el Penal de Gorriti en San Salvador de Jujuy, a la espera del avance de la causa donde se le acusa de cinco asesinatos. A seis meses de su detención, su abogado habló sobre cómo pasa sus días el joven.

“Matías no deja de estar en un ámbito de alojamiento penitenciario como cualquier persona sometida a proceso o sometida al control de ejecución de una pena”, dijo Roberto Savio Cravero, abogado defensor de Matías Jurado.

Aclaró que es diferente a la situación de un condenado, cambia por la “evolución, a la asignación de puntajes y a la progresividad que establece la ley de ejecución penitenciaria respecto de las personas en cumplimiento de penas”.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

Savio Cravero dijo que la imputación a Jurado es una de las más gravemente sancionadas en el Código Penal, “lo cual hace que la duración de la medida de coerción se prolongue en el tiempo y no pueda ser cumplida dentro de una institución policial”.

“Esto habilita un inicio de una medida de resocialización en la cual la propia persona tiene vínculos, convivencia, régimen alimentario, régimen de esparcimiento, descanso, controles médicos y asistencia por equipos interdisciplinarios dentro del penal”, agregó el defensor público.

Embed - ROBERTO SAVIO CRAVERO - ABOGADO DE MATIAS JURADO

Sin visitas

El profesional que defiende el caso que conmocionó a Jujuy y tuvo repercusión nacional, dijo que en la última charla que tuvo con Jurado “manifestó que no había personas de su entorno cercano que registraron visitas en el servicio penitenciario”.

Confirmó que toda persona alojada en una institución penitenciaria recibe acompañamiento terapéutico. “Esto no indica que la persona esté atravesando una situación de disminución de sus facultades mentales. Es una práctica habitual dentro de los reglamentos vigentes”, explicó.

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Confirmó que el día a día de Matías “es el de una persona sometida a proceso que debe cumplir las pautas vigentes para todo interno dentro de un penal”, y agregó que tiene el acompañamiento del equipo interdisciplinario del Ministerio Público de la Defensa Penal.

Dijo que los profesionales realizan un seguimiento permanente de su situación, y subrayó que sobre su salud “fue trasladado para la práctica de una resonancia magnética por una dolencia en una de sus rodillas, lo cual es necesario para evitar un agravamiento en las condiciones de su detención”.

El perfil de Matías Jurado

Consultados sobre si el sospechoso de los crímenes en Alto Comedero tiene una fijación con el orden, tanto del espacio que ocupa como de su persona, dijo que “como cualquier persona, presenta indicadores que pueden hacer presumir la existencia de ciertas manías o prácticas habituales”.

Es una persona a la que le gusta mantener un aseo permanente, ropa limpia y espacios con cierta pulcritud”, describió Savio Cravero, y agregó: “Estas cuestiones no presentan indicadores de alarma respecto a su personalidad ”.

