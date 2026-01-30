viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 13:06
6 meses.

Así está hoy la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

La casa de Matías Jurado en Alto Comedero permanece vigilada y en visible deterioro, mientras la causa judicial avanza con peritajes clave.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

El lugar ya no recibe allanamientos, pero conserva el peso de lo ocurrido puertas adentro. La vivienda sigue cerrada, sin movimientos visibles, con presencia policial en la entrada y un entorno que refleja el paso del tiempo y la ausencia de mantenimiento.

Casa de Matías Jurado (4)

Un inmueble detenido en el tiempo

Hoy, la casa de Matías Jurado permanece como un espacio inmóvil dentro de Alto Comedero. No hay actividad visible, no hay obras ni intervenciones externas, solo custodia y un deterioro que se acentúa.

El crecimiento de la vegetación y el silencio que rodea al inmueble refuerzan la imagen de una vivienda detenida en el tiempo, a la espera de lo que determinen los peritajes judiciales y el avance de la causa.

Mientras tanto, la esquina sigue marcada por la presencia policial y por una investigación que continúa abierta, con pruebas bajo análisis y resultados que aún esperan confirmación.

Casa de Matías Jurado (2)

El interior, bajo reserva judicial

Aunque hoy la casa permanece cerrada, el estado actual se entiende a partir de los hallazgos informados tras el allanamiento realizado por orden judicial. Según el Ministerio Público de la Acusación, el inmueble presentó múltiples indicios de extrema gravedad.

En distintos sectores se detectaron restos óseos, fragmentos de piel humana, ropa con manchas de sangre y colchones calcinados. También se encontraron herramientas y objetos personales que los investigadores vinculan con las víctimas.

El patio figura como uno de los espacios clave dentro de la causa. Allí se observó tierra removida, además de una carretilla, una pala y elementos de jardinería, todos secuestrados para peritajes.

Casa de Matías Jurado (3)

Durante la inspección, los peritos hallaron una gran cantidad de elementos de uso doméstico y otros que quedaron bajo análisis. Entre ellos, una olla a presión, una licuadora, ollas comunes, cubiertos, recipientes plásticos y guantes.

También se secuestró ropa en desorden, calzado sin cordones y prendas dañadas por el fuego. En las paredes, se registraron nombres escritos como “Isaias” y “Negro”, además de un grafiti con la frase “Cartu Isaias los quiero”.

La presencia de imágenes del Gauchito Gil y otro santo, junto a un cuaderno con anotaciones, formó parte del relevamiento. A eso se sumaron dos machetes, señalados como posibles armas utilizadas en los hechos investigados.

Casa de Matías Jurado (5)

Peritajes en curso y avances en la causa

El fiscal regional Guillermo Beller confirmó que los restos óseos encontrados dieron positivo para ADN humano. Según detalló, también se identificaron fragmentos de piel que corresponderían a partes del cuerpo humano, como una oreja o una nariz.

Beller indicó que la investigación avanza bajo la carátula de homicidio agravado. Además, explicó que los análisis de ADN permitirán construir un perfil y avanzar en la identificación de las víctimas, con colaboración de familiares que ya se acercaron a la Justicia.

En otro sector de la vivienda, los peritos detectaron una pared recientemente repintada, construida con bloques que contenían restos de hollín. Al examinarla, encontraron sierras y serruchos ocultos, además de picos y palas escondidos dentro de las paredes.

Casa de Matías Jurado (1)

¿Quién es Matías Jurado?

Matías Jurado es un hombre de 38 años que quedó en el centro de una de las investigaciones judiciales más graves de la historia reciente de Jujuy. Su nombre tomó trascendencia pública a partir de su detención, ocurrida el 30 de julio de 2025, en el marco de una causa que investiga una serie de homicidios ocurridos en la provincia.

Jurado vivía en el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero, más precisamente en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Fraile Pintado y Las Rosas. En ese domicilio residía junto a su padre y su sobrino. La casa se convirtió luego en una pieza clave de la investigación judicial por los hallazgos registrados durante los allanamientos.

De acuerdo con la información judicial, Matías Jurado contaba con antecedentes penales y estuvo privado de la libertad en tres oportunidades anteriores a esta causa. Tras su detención, quedó alojado en el Penal de Gorriti, donde permanece con prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

La investigación que lo involucra se inició tras la desaparición de Jorge Omar Anachuri, ocurrida el 25 de julio de 2025. A partir de ese hecho, la Justicia ordenó medidas que derivaron en allanamientos, secuestro de pruebas y análisis periciales que ampliaron el alcance de la causa.

Según el Ministerio Público de la Acusación, Jurado está acusado de una serie de homicidios con características similares, ocurridos entre abril y julio de 2025. En el expediente se investiga su presunta vinculación con la desaparición y muerte de cinco personas adultas, todas identificadas posteriormente mediante peritajes de ADN.

Actualmente, Matías Jurado continúa detenido mientras se desarrollan los análisis de pruebas y se definen los próximos pasos procesales dentro de una causa que sigue bajo investigación judicial.

