Dictarán un taller para saber cómo actuar y reconocer animales peligrosos en la zona de Reyes

La
Delegación Municipal de Villa Jardín de invita a la comunidad a participar del Reyes Taller sobre Animales Peligrosos de Reyes, que se realizará el viernes 20 de marzo a las 10 horas. La actividad será gratuita y abierta a personas de todas las edades.
El objetivo principal es brindar herramientas para
reconocer especies peligrosas y saber cómo actuar ante un posible encuentro o picadura, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud.
La capacitación estará a cargo del
Licenciado Agustín Carabajal, quien explicará cuáles son las principales especies que habitan en la zona, cómo identificarlas y qué hábitos tienen.
Identificación y prevención
Durante el encuentro se abordarán diferentes aspectos vinculados a la
, especialmente con animales que pueden representar un riesgo para las personas. convivencia con la fauna local
Entre los temas que se tratarán se encuentran:
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Animales peligrosos en la zona de Reyes.
hábitos de las especies presentes en la región
medidas de prevención para evitar accidentes
cómo actuar ante una picadura
Desde la organización explicaron que el taller busca
generar conciencia y brindar información útil para prevenir situaciones de riesgo en los hogares y espacios naturales. Destinado a vecinos de Reyes y zonas cercanas
La propuesta está dirigida especialmente a residentes de
Villa Jardín de Reyes, Guerrero, León, Lozano, Termas de Reyes y barrios aledaños.
No obstante, también pueden participar vecinos de otros sectores de
San Salvador de Jujuy, ya que muchos de estos animales se encuentran distribuidos en distintas zonas de la ciudad.
Desde la Delegación destacaron la importancia de este tipo de jornadas para
informar, prevenir y promover una convivencia responsable con el entorno natural.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3885137054 / 3884382950 o dirigirse a Av. Cafrune N°15619.
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