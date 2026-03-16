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16 de marzo de 2026 - 19:44
Jujuy.

Dictarán un taller para saber cómo actuar y reconocer animales peligrosos en la zona de Reyes

La capacitación abordará prevención, identificación de especies y medidas de cuidado ante arañas y alacranes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

La Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes invita a la comunidad a participar del Taller sobre Animales Peligrosos de Reyes, que se realizará el viernes 20 de marzo a las 10 horas. La actividad será gratuita y abierta a personas de todas las edades.

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El objetivo principal es brindar herramientas para reconocer especies peligrosas y saber cómo actuar ante un posible encuentro o picadura, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud.

La capacitación estará a cargo del Licenciado Agustín Carabajal, quien explicará cuáles son las principales especies que habitan en la zona, cómo identificarlas y qué hábitos tienen.

Identificación y prevención

Durante el encuentro se abordarán diferentes aspectos vinculados a la convivencia con la fauna local, especialmente con animales que pueden representar un riesgo para las personas.

Entre los temas que se tratarán se encuentran:

  • reconocimiento de arañas y alacranes

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Animales peligrosos en la zona de Reyes.

Animales peligrosos en la zona de Reyes.

  • hábitos de las especies presentes en la región

  • medidas de prevención para evitar accidentes

  • cómo actuar ante una picadura

Desde la organización explicaron que el taller busca generar conciencia y brindar información útil para prevenir situaciones de riesgo en los hogares y espacios naturales.

Destinado a vecinos de Reyes y zonas cercanas

La propuesta está dirigida especialmente a residentes de Villa Jardín de Reyes, Guerrero, León, Lozano, Termas de Reyes y barrios aledaños.

No obstante, también pueden participar vecinos de otros sectores de San Salvador de Jujuy, ya que muchos de estos animales se encuentran distribuidos en distintas zonas de la ciudad.

Desde la Delegación destacaron la importancia de este tipo de jornadas para informar, prevenir y promover una convivencia responsable con el entorno natural.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3885137054 / 3884382950 o dirigirse a Av. Cafrune N°15619.

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