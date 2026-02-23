lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 20:11
Indignante.

Otro perro despellejado en El Arenal: "Hay muchísima violencia con los animales"

Una proteccionista denunció una seguidilla de ataques violentos contra perros en el barrio capitalino. Pide por favor realizar las denuncias.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Otro caso de maltrato animal en el barrio El Arenal.

Otro caso de maltrato animal en el barrio El Arenal.

Un nuevo caso de maltrato animal encendió la alarma en el barrio El Arenal, en San Salvador de Jujuy. Vecinos y proteccionistas aseguran que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de ataques violentos contra perros, con lesiones que, según las revisiones veterinarias, no fueron provocadas por mordeduras de otros animales, sino por la intervención de una persona.

La situación genera miedo e indignación en la comunidad, que pide respuestas urgentes de las autoridades para frenar estos hechos de extrema crueldad.

“No es un accidente: alguien está provocando este daño”

Claudia Oliveira, proteccionista, expresó su profunda preocupación por la reiteración de estos casos en el barrio. “Están apareciendo animalitos muy lastimados y el veterinario confirma que no es por mordedura de otro animal, sino que alguien lo provoca”, señaló.

En ese sentido, remarcó la gravedad del contexto: “Si le toca a un animalito, mañana puede ser un niño o cualquier vecino. Es un peligro latente para todos los que viven en la zona”.

Caniche golpeada en El Arenal

Casos recientes que conmocionaron a los vecinos

Entre los hechos denunciados, Oliveira recordó el caso de Taty, una perra que fue gravemente atacada. “Fue despellejada y lamentablemente murió”, relató. En las últimas horas, además, apareció otro caniche con lesiones similares, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de ataques reiterados en un mismo sector del barrio.

Para los proteccionistas, la reiteración de episodios marca un patrón de violencia que debe ser investigado con urgencia.

Taty, la perrita despellejada viva, no resistió
Taty, la perrita despellejada viva, no resistió y murió al recibir la atención veterinaria

Taty, la perrita despellejada viva, no resistió y murió al recibir la atención veterinaria

Pedido a la Justicia y a la Policía: “Que tomen las denuncias”

Desde las organizaciones de protección animal reclaman que se investiguen los casos y se tomen las denuncias como corresponde. “Pedimos a la Justicia y a la Policía que intervengan. Es grave lo que está pasando”, advirtió Oliveira, quien también llamó a los vecinos a no tener miedo y acercarse a denunciar con pruebas.

Además, remarcó que existen leyes que protegen a los animales y que las comisarías deben actuar en consecuencia: “No es un tema menor por tratarse de animales. Es violencia, y la violencia nunca es leve”.

Una problemática que va más allá del maltrato

La proteccionista también apuntó a un problema de fondo: la irresponsabilidad en la tenencia de mascotas. “Los perros no llegan a la calle de la nada. Están ahí por el abandono y la falta de compromiso de las personas”, explicó.

Si bien reconoció que existen políticas públicas de atención veterinaria gratuita, remarcó que el problema central es social y cultural, y pidió mayor conciencia ciudadana para prevenir el abandono y la violencia contra los animales.

