Llega un aumento progresivo de las temperaturas: qué va a pasar con las lluvias

La semana llega con un aumento progresivo de las temperaturas: qué va a pasar con las lluvias

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de Jujuy tendrá una semana con temperaturas en ascenso y condiciones de tiempo variables , con presencia de nubosidad y algunas precipitaciones aisladas en determinados momentos.

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Para este lunes se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 26°C en San Salvador de Jujuy.

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado , mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas , con probabilidades de precipitación entre el 10% y el 40%.

Los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h , con dirección predominante del norte y noroeste.

Martes mayormente nublado y posibles tormentas

El martes continuará con condiciones mayormente nubladas durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre 17°C de mínima y 26°C de máxima.

Hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas, con probabilidades de lluvia que se ubican entre el 10% y el 40%, mientras que el viento será leve por la mañana y moderado hacia la tarde.

Miércoles con lloviznas por la mañana

Para el miércoles el SMN prevé lloviznas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%.

La jornada tendrá una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, y hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá mayormente nublado, con menor probabilidad de lluvias.

Ascenso térmico hacia el jueves

El aumento de temperatura se hará más notorio el jueves, cuando la máxima podría alcanzar los 30°C, con una mínima estimada de 18°C.

Este será el día más caluroso de la semana, marcando un claro ascenso térmico respecto a los días previos.

Viernes cálido con posibles tormentas aisladas

El viernes continuará el ambiente templado a cálido, con 18°C de mínima y 28°C de máxima.

Durante la madrugada y la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche podrían presentarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%.

Un cierre de semana con temperaturas elevadas

El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas se mantendrán elevadas hacia el fin de semana, con máximas cercanas a los 24°C, consolidando así una tendencia de aumento progresivo de la temperatura en la provincia.

Desde el SMN recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden presentar variaciones a lo largo de los próximos días.