Alerta por temperaturas extremas para Jujuy: qué significa y cómo afecta a la población

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por temperaturas extremas que rige para la provincia de Jujuy en el marco de una ola de calor que puede tener impactos significativos sobre la salud de la población. El organismo informó sobre los distintos niveles del sistema de alertas por calor y qué implica cada uno para quienes se encuentren en las zonas afectadas, especialmente para grupos de riesgo.

El sistema de alerta por temperaturas extremas clasifica los eventos de calor según el riesgo que representan para la salud humana. En el nivel amarillo , las temperaturas pueden tener efecto leve a moderado en la salud, siendo especialmente riesgosas para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes presentan condiciones médicas crónicas. En niveles más altos , como el naranja o el rojo, el impacto puede ser más serio incluso en personas saludables.

En la provincia de Jujuy, las condiciones de calor extremo se presentan junto a máximas elevadas que pueden afectar la termorregulación de quienes realizan actividades al aire libre o no tienen acceso a lugares frescos.

Zonas alcanzadas por el alerta y recomendaciones

El alerta por calor extremo alcanza a toda la provincia de Jujuy, con especial atención a quienes se encuentran en sectores urbanos y rurales expuestos al sol durante las horas más cálidas del día. Se aconseja mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol entre las horas de mayor radiación, utilizar ropa liviana y clara, y atender signos de malestar físico relacionados con el calor. Las personas mayores, niños, niñas y quienes tienen enfermedades crónicas deben extremar las precauciones.

Alerta amarilla por tormentas

Además de este alerta por temperaturas elevadas, sigue vigente en Jujuy un alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas, que afecta a gran parte de la provincia y prevé fenómenos meteorológicos con potencial de generar interrupciones momentáneas de actividades cotidianas. Este aviso anticipa precipitaciones abundantes en corto período, actividad eléctrica intensa, caída de granizo y ráfagas de viento, que podrían presentarse de forma aislada o en distintos momentos de la jornada.

Las lluvias y tormentas pueden presentar acumulados significativos de agua y fuerte inestabilidad, por lo que se recomienda a la población estar atenta al pronóstico, evitar zonas bajas susceptibles de anegamientos y extremar las medidas de precaución en rutas y caminos.