martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 11:56
SMN.

Alerta por temperaturas extremas para Jujuy: qué significa y cómo afecta a la población

El SMN emitió alerta por temperaturas extremas para Jujuy y se mantiene el aviso por tormentas y lluvias intensas en toda la provincia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
calor paraguas
Alerta por temperaturas en Jujuy: Nivel amarillo: efecto leve a moderado en la salud Pueden ser peligrosas,&nbsp;sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta por temperaturas en Jujuy:

Nivel amarillo: efecto leve a moderado en la salud

Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por temperaturas extremas que rige para la provincia de Jujuy en el marco de una ola de calor que puede tener impactos significativos sobre la salud de la población. El organismo informó sobre los distintos niveles del sistema de alertas por calor y qué implica cada uno para quienes se encuentren en las zonas afectadas, especialmente para grupos de riesgo.

Lee además
Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?
Extendido.

Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?
Falleció el jugador Matías Alfonso de Ledesma.
Luto.

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño

Alerta por temperaturas
Alerta por temperaturas en Jujuy: Nivel amarillo: efecto leve a moderado en la salud Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta por temperaturas en Jujuy:

Nivel amarillo: efecto leve a moderado en la salud

Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

¿Qué significa el alerta por temperaturas extremas?

El sistema de alerta por temperaturas extremas clasifica los eventos de calor según el riesgo que representan para la salud humana. En el nivel amarillo, las temperaturas pueden tener efecto leve a moderado en la salud, siendo especialmente riesgosas para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes presentan condiciones médicas crónicas. En niveles más altos, como el naranja o el rojo, el impacto puede ser más serio incluso en personas saludables.

En la provincia de Jujuy, las condiciones de calor extremo se presentan junto a máximas elevadas que pueden afectar la termorregulación de quienes realizan actividades al aire libre o no tienen acceso a lugares frescos.

Esto puede causar:

  • agotamiento por calor,
  • deshidratación
  • otros efectos adversos en la salud
Embed - Alerta por temperaturas extremas para Jujuy: qué significa y cómo afecta a la población

Zonas alcanzadas por el alerta y recomendaciones

El alerta por calor extremo alcanza a toda la provincia de Jujuy, con especial atención a quienes se encuentran en sectores urbanos y rurales expuestos al sol durante las horas más cálidas del día. Se aconseja mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol entre las horas de mayor radiación, utilizar ropa liviana y clara, y atender signos de malestar físico relacionados con el calor. Las personas mayores, niños, niñas y quienes tienen enfermedades crónicas deben extremar las precauciones.

image
Alerta por lluvias en Jujuy

Alerta por lluvias en Jujuy

Alerta amarilla por tormentas

Además de este alerta por temperaturas elevadas, sigue vigente en Jujuy un alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas, que afecta a gran parte de la provincia y prevé fenómenos meteorológicos con potencial de generar interrupciones momentáneas de actividades cotidianas. Este aviso anticipa precipitaciones abundantes en corto período, actividad eléctrica intensa, caída de granizo y ráfagas de viento, que podrían presentarse de forma aislada o en distintos momentos de la jornada.

Las lluvias y tormentas pueden presentar acumulados significativos de agua y fuerte inestabilidad, por lo que se recomienda a la población estar atenta al pronóstico, evitar zonas bajas susceptibles de anegamientos y extremar las medidas de precaución en rutas y caminos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

Villa Jardín de Reyes celebrará una nueva edición del Jueves de Comadres

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo

Lo que se lee ahora
Cuándo es el Jueves de Comadres 2026. video
SMN.

Jueves de Comadres bajo lluvia: qué dice un especialista sobre el tiempo en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel