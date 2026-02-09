Atención estudiantes mayores de 21 años: cómo renovar la cobertura médica del ISJ

La obra social provincial, el Instituto de Seguros de Jujuy ISJ , actualizó y difundió las condiciones y requisitos para la renovación de la cobertura de salud de hijos e hijas de afiliados que alcanzan los 21 años , así como la alternativa de afiliación para quienes no cursan estudios en el nivel terciario o universitario.

Cuando un beneficiario dependiente del titular cumple 21 años , el titular debe comunicar esta situación para que la cobertura médica se renueve anualmente , siempre que el beneficiario sea estudiante de nivel terciario o universitario , no tenga ingresos propios declarados ni cuente con otra cobertura médica asistencial.

Para completar el trámite de renovación, los requisitos específicos que los interesados deben presentar son:

Además, el titular debe acompañar toda la documentación con una nota única informando la situación y solicitando la renovación, que deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la casa central o en las delegaciones del interior.

Constancia de Superintendencia de Salud actualizada. (Constancia de Superintendencia de Salud en: https://www.sssalud.gob.ar/index.php?user=GRAL&page=bus650. )

Tener en cuenta que para las renovaciones anuales (año posterior a la presentación de nota) las renovaciones son vía correo electrónico toda la documentación en PDF al correo de [email protected]

Plazos y condiciones de renovación de la obra social

La renovación es anual y tiene vencimiento el 30 de abril de cada año, siempre que el beneficiario continúe cursando sus estudios de manera regular. El beneficio se puede mantener hasta que el estudiante cumpla 27 años de edad, siempre y cuando se mantenga dicha condición académica.

Es responsabilidad tanto del titular como del beneficiario presentar la documentación requerida para activar o sostener la cobertura en tiempo y forma.

Si no cursa estudios: opción de adherente voluntario

En los casos en que el familiar mayor de 21 años no se encuentre estudiando, existe la posibilidad de gestionar la afiliación como adherente voluntario, con pago de aportes correspondientes. Esta gestión debe realizarse dentro de los 90 días posteriores al vencimiento de la cobertura anterior.

Cumplidos los requisitos y plazos establecidos, la afiliación voluntaria se mantendría sin períodos de carencia ni consideración de preexistencias médicas, lo que facilita la continuidad de la cobertura de salud para quienes no encuadren en el régimen de estudiante.

