lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 12:25
Jujuy.

Comunicado del ISJ sobre el pago a los prestadores médicos

La obra social provincial informa que se encuentra al día los pagos a los prestadores médicos y ratificó "su compromiso con los afiliados" del ISJ.

Por  Gabriela Bernasconi
Instituto de Seguros de Jujuy

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informa que se encuentran al día los pagos a los prestadores médicos: la cancelación del pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025 se efectuó este 9 de enero de 2026.

De esta manera, indicaron que "se ratifica el cumplimiento del sistema de Pronto Pago, oficializado y acordado entre la obra social provincial y las entidades que representan a los prestadores".

El comunicado del ISJ

En otra parte del comunicado emitido por el ISJ, aseguraron que "tanto la modalidad de pago como los valores de coseguro vigentes para las consultas médicas ambulatorias fueron acordados entre el Instituto de Seguros de Jujuy y las instituciones que representan a los profesionales de la salud".

Asimismo, ponderaron que este trabajo en conjunto "incluyó al Consejo Médico, al Colegio Médico y a la Asociación de Médicos Independientes, con el objetivo de garantizar reglas claras, previsibilidad y una atención de calidad".

Los valores de consulta vigentes son los siguientes

  • Consulta médica general: 18 mil pesos. El ISJ abona 12 mil pesos y el afiliado un coseguro de 6 mil pesos
  • Consulta médica de especialista: 28 mil pesos. El ISJ abona 18 mil y el afiliado un coseguro de 10 mil pesos

Finalmente, desde la obra social de la provincia de Jujuy, agregaron que "el ISJ ratifica su vocación de diálogo y el compromiso con la defensa de los derechos de los beneficiarios, recordando que la incorporación al padrón de prestadores implica la aceptación plena del convenio".

"De acuerdo a lo acordado y establecido, ante consultas médicas ambulatorias el afiliado sólo debe abonar el costo estipulado, sin aranceles diferenciados ni copagos extras, evitando situaciones que motivaron actuaciones por parte de la obra social provincial", puntualizaron en el comunicado emitido.

