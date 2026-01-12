Comunicado del Círculo Odontológico ante las sanciones del ISJ

Días atrás, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informó que sancionó a profesionales de la salud por presuntos “cobros indebidos, prestaciones deficientes e irregularidades en el servicio prestacional”. La medida generó preocupación entre afiliados y reacciones dentro del sector médico.

Al respecto, en las últimas horas, el Círculo Odontológico de Jujuy emitió un comunicado donde reafirma "el compromiso histórico con la calidad, la ética profesional y el adecuado ejercicio de la odontología".

En primera instancia, desde el Círculo Odontológico de Jujuy, detallaron que ante las manifestaciones públicas difundidas recientemente por autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) en relación con la implementación y el refuerzo de procedimientos de "reclamos e incidencias" sobre presuntas irregularidades en las prestaciones, el Círculo Odontológico de Jujuy considera necesario efectuar algunas aclaraciones en resguardo de sus asociados y de la comunidad afiliada.

"Esta institución reafirma su compromiso histórico con la calidad, la ética profesional y el adecuado ejercicio de la odontología, valores que constituyen el eje de la labor diaria de los profesionales que integran el sistema prestacional del ISJ. Los mecanismos de control y auditoría son legítimos y necesarios, pero su aplicación no puede derivar en estigmatización colectiva ni en la instalación de una sospecha generalizada sobre los profesionales de la salud", indicaron con firmeza en el texto.

circulo odontologico de jujuy (1)

Posteriormente agregaron: "La difusión pública de cifras de expedientes, sanciones o exclusiones, sin el debido contexto institucional, afecta la imagen, el honor y la confianza social de quienes ejercen una profesión esencial. El marco normativo del isj impone a la obra social la obligación de garantizar a sus prestadores una retribución adecuada, oportuna y acorde a la dignidad profesional".

"La calidad de la atención no puede analizarse de manera aislada del nivel de aranceles, los plazos de pago y las condiciones contractuales. Los aranceles actualmente vigentes se encuentran notoriamente desfasados frente a los costos reales de la práctica odontológica, situación que impacta directamente en la sustentabilidad del sistema y en las condiciones en las que los profesionales desarrollan su labor", comunicaron.

Aún en ese contexto, los odontólogos que integran el padrón del ISJ continúan brindando una atención de excelencia, con compromiso ético, técnico y humano, sosteniendo el acceso de los afiliados a servicios de alta calidad.

Finalmente, manifestaron: "Por ello, el Círculo Odontológico de Jujuy ratifica su disposición al diálogo técnico e institucional con el ISJ, con el objetivo de mejorar los mecanismos de atención, auditoría y resolución de conflictos, en un marco de respeto, transparencia y buena fe. A los afiliados del ISJ les reiteramos que los odontólogos del padrón prestacional son profesionales habilitados, capacitados y comprometidos con su salud, y que esta institución continuará trabajando para fortalecer una relación basada en equidad, previsibilidad y confianza mutua".