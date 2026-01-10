Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

El Colegio Médico de Jujuy rechazó las declaraciones del Instituto de Seguros de Jujuy sobre honorarios, sanciones e incidencias, y advirtió que se está vulnerando el derecho de los profesionales a una retribución justa y al debido proceso.

El Colegio Médico de Jujuy (CMJ) respondió las recientes declaraciones del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), luego de que la Jefa de Asesoría Letrada del organismo, Dra. Iris Rosales, difundiera un informe que dio lugar a sanciones y cuestionamientos sobre el desempeño de profesionales de la salud.

A través de un comunicado oficial emitido por su Mesa Ejecutiva , el CMJ calificó esas expresiones como “erróneas y agravantes” y advirtió que afectan de manera directa “el ejercicio profesional de los médicos asociados y de la comunidad médica en general” .

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno al valor de las consultas médicas. El ISJ informó que reconoce $18.000 para consultas no especializadas y $28.000 para especializadas , cifras que el Colegio Médico consideró muy por debajo de los mínimos éticos vigentes.

En ese sentido, la institución recordó que la Consulta Ética mínima fijada por el Consejo Médico de Jujuy es de $35.000 para médicos no especialistas y $45.000 para especialistas, por lo que los valores del ISJ “no reflejan una retribución adecuada por el trabajo profesional”.

Además, el CMJ denunció que el Instituto mantiene una conducta reiterada de incumplimientos en los pagos. Según el comunicado, desde principios de 2025 el ISJ viene abonando el pronto pago, las consultas y las prácticas ambulatorias “con atrasos y de manera parcial”, lo que contradice el artículo 52 de la Ley 4282/87, que garantiza una remuneración justa a los profesionales de la salud.

El Colegio también cuestionó las sanciones basadas en supuestas “incidencias” y las referencias públicas a presuntas fallas en la atención médica. Para la entidad, esas afirmaciones representan “una injerencia indebida en competencias que no corresponden al ISJ” y generan “un manto de sospecha injustificado sobre el accionar profesional”.

Otro punto aclarado por la Mesa Ejecutiva fue que kinesiólogos, psicólogos y odontólogos no son especialidades médicas, sino profesiones de la salud con marcos regulatorios propios, por lo que no deberían ser incluidos en evaluaciones o sanciones que correspondan al ámbito médico.

Finalmente, el Colegio Médico reafirmó su voluntad de diálogo institucional, pero subrayó que cualquier irregularidad debe tratarse “con rigurosidad, respeto al debido proceso, buena fe y sin exposiciones mediáticas que estigmaticen injustamente a los profesionales”.