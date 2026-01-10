El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) sancionó a profesionales de nuestra provincia ante cobros indebidos, prestaciones deficientes o irregularidades en el servicio prestacional a los afiliados de Jujuy.

Se hizo en el marco de los procedimientos de reclamos e incidencias de afiliados, impuso sanciones y apercibimientos a los profesionales médicos que incumplen con las normativas del acuerdo, según destacó la jefa de Asesoría Letrada de la obra social, Iris Rosales.

Consideró que “ se lograron optimizar los resultados en beneficio de los afiliados, atento a los incrementos de las consultas médicas” y, en ese sentido, mencionó que a la fecha “ se cuentan con 149 expedientes iniciados por reclamos , tanto de afiliados como por parte del equipo de auditores” de la obra social, apostados en las distintas clínicas y sanatorios.

En este sentido, detalló que los procedimientos resultaron con distintas sanciones, “entre las cuales se destacan 11 suspensiones con diferentes plazos de 3 a 6 meses, así también se tiene una exclusión definitiva y 8 exoneraciones” a los profesionales médicos.

Rosales afirmó que las especialidades implicadas en ese tipo de sanciones “son kinesiología, ginecología, psicología, cirugía en general y la exclusión definitiva del padrón fue para un profesional de odontología”.

La jefa de Asesoría Letrada de la obra social provincial recordó que ”se encuentra a disposición de los afiliados en la página web del ISJ el listado de los profesionales que están habilitados para la prestación médica”, destacó.

Remarcó que “ante cualquier irregularidad, cobro indebido o situación, los afiliados de la obra social podrán iniciar el reclamo o incidencia de forma personal en casa central, en las delegaciones del interior o a través de reclamos de la Credencial Digital ISJ”.