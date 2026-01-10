sábado 10 de enero de 2026

10 de enero de 2026 - 15:50
Salud.

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

Por cobros indebidos o prestaciones deficientes, el Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) sancionó a profesionales de nuestra provincia ante cobros indebidos, prestaciones deficientes o irregularidades en el servicio prestacional a los afiliados de Jujuy.

Se hizo en el marco de los procedimientos de reclamos e incidencias de afiliados, impuso sanciones y apercibimientos a los profesionales médicos que incumplen con las normativas del acuerdo, según destacó la jefa de Asesoría Letrada de la obra social, Iris Rosales.

Los reclamos en el Instituto de Seguros de Jujuy

Consideró que “se lograron optimizar los resultados en beneficio de los afiliados, atento a los incrementos de las consultas médicas” y, en ese sentido, mencionó que a la fecha “se cuentan con 149 expedientes iniciados por reclamos, tanto de afiliados como por parte del equipo de auditores” de la obra social, apostados en las distintas clínicas y sanatorios.

Jefa de Asesoría Letrada del Instituto de Seguros de Jujuy Iris Rosales
Jefa de Asesoría Letrada del Instituto de Seguros de Jujuy Iris Rosales

Jefa de Asesoría Letrada del Instituto de Seguros de Jujuy Iris Rosales

En este sentido, detalló que los procedimientos resultaron con distintas sanciones, “entre las cuales se destacan 11 suspensiones con diferentes plazos de 3 a 6 meses, así también se tiene una exclusión definitiva y 8 exoneraciones” a los profesionales médicos.

Rosales afirmó que las especialidades implicadas en ese tipo de sanciones “son kinesiología, ginecología, psicología, cirugía en general y la exclusión definitiva del padrón fue para un profesional de odontología”.

La jefa de Asesoría Letrada de la obra social provincial recordó que ”se encuentra a disposición de los afiliados en la página web del ISJ el listado de los profesionales que están habilitados para la prestación médica”, destacó.

Remarcó que “ante cualquier irregularidad, cobro indebido o situación, los afiliados de la obra social podrán iniciar el reclamo o incidencia de forma personal en casa central, en las delegaciones del interior o a través de reclamos de la Credencial Digital ISJ”.

Iris Rosales - Jefa de Asesoría Letrada del ISJ

