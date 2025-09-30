martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 19:02
Modalidad.

El ISJ habilita la renovación electrónica de afiliados

Desde este miércoles, el ISJ habilita la modalidad de renovación electrónica para afiliados. Enterate cómo hacerlo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El ISJ habilitala renovación electrónica de afiliados

El ISJ habilita la renovación electrónica de afiliados

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) habilita este miércoles 1 de octubre el sistema de la renovación electrónica de afiliados y afiliadas, nueva modalidad que permitirá agilizar los plazos de gestiones desde un dispositivo móvil o computadora.

Esta nueva modalidad se aplicará en una primera etapa a la renovación de estudiantes a cargo (de acuerdo a la Ley 4282 y su modificatoria) y renovación de familiar a cargo: esposa/o- conviviente sin pago de aportes (según artículo 41 inc. A y B de la normativa antes mencionada).

Cómo funciona el sistema del ISJ

  • Para el trámite de debe enviar correo a Afiliaciones: [email protected], adjuntando los siguientes requisitos:
  • Constancia de alumno regular actualizada del año en curso
  • Certificación negativa y del Co DEM actualizada de ANSES (www.anses.gob.ar)
  • Constancia de Superintendencia de Salud actualizada ( www.sssalud.gob.ar ) ir a consulte por su obra social
  • Constancia de situación de ARCA actualizada (www.afip.gov,ar) e ir a constancia de CUIT

Botón de Pago y credencial digital del ISJ

Uno de los principales avances es la incorporación del Botón de Pago, que permite a los afiliados abonar diferentes conceptos –como prótesis, ortesis o el coseguro de Adherente Voluntario– desde el celular o la computadora, ingresando con DNI o CUIL. De esta manera, ya no es necesario trasladarse a las oficinas del ISJ, lo que representa menos trámites presenciales y mayor comodidad.

El ISJ habilita la renovación electrónica de afiliados
El ISJ habilita la renovación electrónica de afiliados

El ISJ habilita la renovación electrónica de afiliados

Otra herramienta clave es la Credencial Digital, que posibilita a los usuarios acceder a múltiples beneficios de forma inmediata desde sus dispositivos móviles. Esta innovación reduce los tiempos entre la solicitud y la obtención de un servicio, además de agilizar las derivaciones a centros de mayor complejidad en Córdoba, Tucumán o Buenos Aires para pacientes con patologías severas.

Actualmente, el ISJ garantiza una cobertura del 100% en internaciones y prácticas quirúrgicas leves para los afiliados de la zona de los Valles. En materia de medicamentos, la cobertura alcanza entre el 70% y 80% en la mayoría de los casos, llegando al 100% en tratamientos oncológicos.

