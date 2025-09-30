El ISJ habilita la renovación electrónica de afiliados

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) habilita este miércoles 1 de octubre el sistema de la renovación electrónica de afiliados y afiliadas, nueva modalidad que permitirá agilizar los plazos de gestiones desde un dispositivo móvil o computadora.

Esta nueva modalidad se aplicará en una primera etapa a la renovación de estudiantes a cargo (de acuerdo a la Ley 4282 y su modificatoria) y renovación de familiar a cargo: esposa/o- conviviente sin pago de aportes (según artículo 41 inc. A y B de la normativa antes mencionada).

Cómo funciona el sistema del ISJ Para el trámite de debe enviar correo a Afiliaciones: [email protected] , adjuntando los siguientes requisitos:

, adjuntando los siguientes requisitos: Constancia de alumno regular actualizada del año en curso

Certificación negativa y del Co DEM actualizada de ANSES (www.anses.gob.ar)

Constancia de Superintendencia de Salud actualizada ( www.sssalud.gob.ar ) ir a consulte por su obra social

Constancia de situación de ARCA actualizada (www.afip.gov,ar) e ir a constancia de CUIT

Botón de Pago y credencial digital del ISJ Uno de los principales avances es la incorporación del Botón de Pago, que permite a los afiliados abonar diferentes conceptos –como prótesis, ortesis o el coseguro de Adherente Voluntario– desde el celular o la computadora, ingresando con DNI o CUIL. De esta manera, ya no es necesario trasladarse a las oficinas del ISJ, lo que representa menos trámites presenciales y mayor comodidad.

Otra herramienta clave es la Credencial Digital, que posibilita a los usuarios acceder a múltiples beneficios de forma inmediata desde sus dispositivos móviles. Esta innovación reduce los tiempos entre la solicitud y la obtención de un servicio, además de agilizar las derivaciones a centros de mayor complejidad en Córdoba, Tucumán o Buenos Aires para pacientes con patologías severas. Actualmente, el ISJ garantiza una cobertura del 100% en internaciones y prácticas quirúrgicas leves para los afiliados de la zona de los Valles. En materia de medicamentos, la cobertura alcanza entre el 70% y 80% en la mayoría de los casos, llegando al 100% en tratamientos oncológicos.

