El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) habilita este miércoles 1 de octubre el sistema de la renovación electrónica de afiliados y afiliadas, nueva modalidad que permitirá agilizar los plazos de gestiones desde un dispositivo móvil o computadora.
Esta nueva modalidad se aplicará en una primera etapa a la renovación de estudiantes a cargo (de acuerdo a la Ley 4282 y su modificatoria) y renovación de familiar a cargo: esposa/o- conviviente sin pago de aportes (según artículo 41 inc. A y B de la normativa antes mencionada).
Botón de Pago y credencial digital del ISJ
Uno de los principales avances es la incorporación del Botón de Pago, que permite a los afiliados abonar diferentes conceptos –como prótesis, ortesis o el coseguro de Adherente Voluntario– desde el celular o la computadora, ingresando con DNI o CUIL. De esta manera, ya no es necesario trasladarse a las oficinas del ISJ, lo que representa menos trámites presenciales y mayor comodidad.
El ISJ habilita la renovación electrónica de afiliados
Otra herramienta clave es la Credencial Digital, que posibilita a los usuarios acceder a múltiples beneficios de forma inmediata desde sus dispositivos móviles. Esta innovación reduce los tiempos entre la solicitud y la obtención de un servicio, además de agilizar las derivaciones a centros de mayor complejidad en Córdoba, Tucumán o Buenos Aires para pacientes con patologías severas.
Actualmente, el ISJ garantiza una cobertura del 100% en internaciones y prácticas quirúrgicas leves para los afiliados de la zona de los Valles. En materia de medicamentos, la cobertura alcanza entre el 70% y 80% en la mayoría de los casos, llegando al 100% en tratamientos oncológicos.
